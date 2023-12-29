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2023

Brasil termina o ano melhor do que começou

Frustrada a tentativa de golpe de Estado, com a conjugação de esforços de autoridades públicas, setor privado e a sociedade em geral, o Brasil foi recuperando o fôlego

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 01:35

Públicado em 

29 dez 2023 às 01:35
Caio Neri

Colunista

Caio Neri Caio Neri
Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8)
Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ano de 2023 mal começava e as instituições brasileiras tiveram (e conseguiram) de dar uma resposta rápida e enérgica contra uma tentativa de golpe de Estado. Isso porque, uma horda de "patriotas” que não aceitava a derrota nas urnas, promoveu uma arruaça pelas ruas de Brasília. No afã de impedir que o presidente eleito governasse, os "patriotas” invadiram as sedes dos Três Poderes, depredaram o patrimônio público e mancharam a história do país com seu intento de abolir o Estado democrático de Direito.
Frustrada a tentativa de golpe de Estado, com a conjugação de esforços de autoridades públicas, setor privado e a sociedade em geral, o Brasil foi recuperando o fôlego. Contrariando os mais céticos, a economia nacional mostrou sua capacidade de crescimento. A inflação, que flertava com a perigosa casa dos dois dígitos, atualmente, encontra-se sob controle, nos exatos termos preconizados pela política monetária do Banco Central. Não por outro motivo, houve espaço para a tão esperada redução da taxa básica de juros, a Selic.
Redução da Selic, controle da inflação e compromisso com as metas fiscais foram fatores que contribuíram com a retomada de investimentos, gerando emprego e renda. Já no final do ano, foi aprovada a reforma tributária, a nota de risco da economia melhorou, a bolsa bateu novos recordes, o Real manteve sua valorização e o PIB cresceu. Para quem achava que o Brasil tornar-se-ia uma Venezuela, o país respondeu retornando ao ranking das dez maiores economias globais, superando o Canadá.

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Por falar em contexto global, o país também recuperou seu prestígio na comunidade internacional, adotando uma postura diplomática ponderada e apaziguadora num mundo em que o ódio nos faz conviver com duas guerras concomitantes. 0 compromisso ambiental também voltou a ter espaço nas pautas do Brasil.
O ódio e a divisão, todavia, são aspectos que necessitam de resolução interna. A eleição presidencial já deveria ser página virada, mas ainda é motivo de atrito entre os brasileiros. Que o ano vindouro, apesar de ter eleição no calendário, permita-nos viver numa sociedade mais tolerante e menos hostil.
De toda forma, é inequívoco que o Brasil terminará 2023 melhor do que começou. Momento propício para um ano novo de muita prosperidade.

Caio Neri

Caio Neri Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaco.

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