Brasil termina o ano melhor do que começou

Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ano de 2023 mal começava e as instituições brasileiras tiveram (e conseguiram) de dar uma resposta rápida e enérgica contra uma tentativa de golpe de Estado . Isso porque, uma horda de "patriotas” que não aceitava a derrota nas urnas, promoveu uma arruaça pelas ruas de Brasília. No afã de impedir que o presidente eleito governasse, os "patriotas” invadiram as sedes dos Três Poderes, depredaram o patrimônio público e mancharam a história do país com seu intento de abolir o Estado democrático de Direito.

Redução da Selic, controle da inflação e compromisso com as metas fiscais foram fatores que contribuíram com a retomada de investimentos, gerando emprego e renda. Já no final do ano, foi aprovada a reforma tributária , a nota de risco da economia melhorou, a bolsa bateu novos recordes, o Real manteve sua valorização e o PIB cresceu. Para quem achava que o Brasil tornar-se-ia uma Venezuela, o país respondeu retornando ao ranking das dez maiores economias globais, superando o Canadá.

Por falar em contexto global, o país também recuperou seu prestígio na comunidade internacional, adotando uma postura diplomática ponderada e apaziguadora num mundo em que o ódio nos faz conviver com duas guerras concomitantes. 0 compromisso ambiental também voltou a ter espaço nas pautas do Brasil.

O ódio e a divisão, todavia, são aspectos que necessitam de resolução interna. A eleição presidencial já deveria ser página virada, mas ainda é motivo de atrito entre os brasileiros. Que o ano vindouro, apesar de ter eleição no calendário, permita-nos viver numa sociedade mais tolerante e menos hostil.