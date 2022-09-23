A importância da educação sexual para evitar abusos e violência

Assim como não existe “kit gay” e “ideologia de gênero”, é um tremendo equívoco, se não desvio de caráter, acreditar que educação sexual serviria para ensinar as crianças a fazerem sexo. “Kit gay” foi a nomenclatura criada pela extrema direita brasileira para tentar deslegitimar a conscientização sobre os efeitos deletérios de práticas como a homofobia.

O termo “ideologia de gênero”, por sua vez, foi criado pelo mesmo grupo para ser usado como forma pejorativa de se referir a quaisquer ações que digam respeito ao debate de questões ligadas ao gênero e à orientação sexual.

No afã de criar um cenário de pânico moral na sociedade, esses setores mais à extrema direita, que encabeçaram o projeto Escola Sem Partido, também tentam iludir os desavisados no sentido de que, por trás da educação sexual, haveria um plano maligno de sexualizar as crianças, introduzindo-as precocemente na vida sexual. Uma grande mentira que não contribui com o processo de amadurecimento de nossa sociedade e milita, principalmente, contra as vítimas de abusos sexuais.

Assim, não é difícil se concluir que educação sexual nas escolas é um importante mecanismo para conscientizar jovens e adolescentes sobre temas ligados à sexualidade. Mesmo porque não adianta tratar o tema como um tabu, haja vista que, em determinado momento, inevitavelmente, esses jovens terão início na vida sexualmente ativa.

A educação sexual permite, então, que antes disso, os jovens possam diferenciar e identificar comportamentos que podem significar algum abuso e, diante disso, buscar a ajuda necessária. De mais a mais, quando se fala da sexualidade de modo leve e compatível com a idade dos educandos, eles terão a chance de antes de iniciarem a vida sexual aprenderem a se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis, a evitarem a gravidez na adolescência e a evitarem experiências sexuais traumáticas, como quando não há o devido consentimento de todos os envolvidos.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), a educação sexual relaciona-se à promoção dos direitos das crianças e jovens, além do direito que toda pessoa tem a saúde, educação, informação, segurança e tudo aquilo que diga respeito a uma vida digna. Por tal motivo, a ONU apoia a inclusão da educação sexual nos currículos escolares, tal como já ocorre em países como Holanda, Bélgica, Nova Zelândia, Inglaterra e Escócia.