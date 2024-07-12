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Tecnologia

A desafiante missão de regulamentar a inteligência artificial no Brasil

O ambiente virtual tornou-se, praticamente, uma extensão do mundo físico. Isso, por si só, já demonstra a necessidade de regulamentação estatal, resguardando-se direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade dos usuários

Públicado em 

12 jul 2024 às 03:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Fazem parte do imaginário popular as clássicas cenas de filme em que a humanidade é dominada por robôs ou máquinas que desenvolvem a inteligência a ponto de se autodeterminarem.
Em pleno século XXI, entretanto, a realidade aponta que os dilemas da chamada inteligência artificial (IA) não dizem respeito a uma rebelião das máquinas contra a espécie humana. As questões que surgem têm maior enfoque ético e voltam-se à preocupação de que essas novas tecnologias sejam ferramentas a serviço da sociedade.
Sem embargo da relevância jurídica do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados, esses diplomas não são suficientes para a correta disciplina das inteligências artificiais. Basta ver, por exemplo, as resoluções publicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para evitar que a IA confunda o eleitor e influencie no resultado do processo eleitoral.

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O ambiente virtual tornou-se, praticamente, uma extensão do mundo físico. Isso, por si só, já demonstra a necessidade de regulamentação estatal, resguardando-se direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade dos usuários.
Regulamentar não equivale a reprimir inovações ou proibir o desenvolvimento de novas tecnologias. Significa traçar limitações e regras para que a IA não seja utilizada em detrimento à dignidade humana ou se torne mais um problema de segurança.
Essa necessidade de ponderação e sopesamento, isto é, regulamentar sem engessar a IA, é um dos desafios à regulamentação das inteligências artificiais.
inteligência artificial, IA, computador
A Gazeta lança a inteligência artificial ConfIA Crédito: Shutterstock
Além disso, por se tratar de temática recente, não há, no Brasil, experiência legislativa na temática, cabendo ao Congresso Nacional a conciliação dos interesses envolvidos, haja vista que o consenso é inexistente.
O Parlamento brasileiro há de incluir o debate sobre a regulamentação da IA entre suas prioridades, sem ceder ao lobby de certos setores.
Regulamentar a IA é colocar a tecnologia à disposição da humanidade, cumprindo uma função social civilizatória.

Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço.

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