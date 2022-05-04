Pessoas trans: respeito e tolerância não dão conta, a palavra é reconhecimento

Tiffany Abreu, primeira mulher trans a participar da Superliga de Vôlei Crédito: Divulgação/Vôlei Bauru

A palavra certa é reconhecimento, não é respeito, nem tolerância. Em diversas áreas da vida em sociedade a diferença entre esses conceitos importam cada vez mais. Tanto respeito como tolerância são comportamentos que trazem em si um contexto de poder. Respeito traz consigo uma noção de que temos o “normal” de um lado e o “anormal” de outro, este último sendo apenas respeitado por aqueles que se intitulam normais.

Já a tolerância carrega a ideia de que se deve tolerar o que é diferente do normal, do usual. Tanto quem se coloca na posição de exercer respeito, quanto na de exercer a tolerância estão numa posição de se impor como os normais e rotular as outras pessoas de diferentes, até mesmo como seres inferiores.

O que se pretende é reconhecimento de identidades, do direito de ser e se autodefinir como cada uma pretender. Reconhecimento importa em aceitar as decisões individuais de cada um sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria existência. Por outro lado, quem apenas respeita e/ou tolera, traz implícito no seu discurso que a pessoa respeitada ou tolerada é destoante da normalidade.

Um dos grandes problemas do Brasil de hoje é justamente a falta de reconhecimento das diversas identidades e autoidentificações feitas pelas pessoas que aqui vivem. O Brasil é um dos países do mundo onde mais se matam pessoas trans. A transfobia é um problema concreto e que precisa ser entendido para ser superado. Demonstração disso é toda a discussão ao redor da atleta Tiffany Abreu, primeira mulher trans a participar da Superliga de Vôlei.

Leonardo Peçanha, educador físico e pesquisador da transfobia, vem demonstrando através de diversos artigos publicados, que a questão da participação de atletas trans (tanto mulheres trans como homens trans) está sendo polemizada no Brasil a partir de premissas erradas. Em especial, foi a carta aberta da ex-atleta de vôlei Ana Paula Henkel que causou furor entre a comunidade esportiva e fãs de esporte.

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É preciso, pontuar, primeiramente, que a carta de Ana Paula é cheia de preconceitos e ideias arraigadas na sociedade brasileira sobre o que é ser uma pessoa trans. A ex-atleta faz comentários do tipo: a transição de Tifanny foi após os 30 anos, dando a entender que ela teria optado por ser uma mulher trans somente para se beneficiar indevidamente da sua condição no esporte. Isso não existe, a vida de uma pessoa trans é extremamente difícil, não só pelo risco de morte altíssimo no Brasil, mas também pelas dores física e psicológicas que vêm junto com a transição.

Como Leonardo explica no artigo “O voleibol e a participação de atletas trans: outro ponto de vista”, as mulheres trans fazem uma transição muito difícil, com uso de hormônios que fazem com que o seu corpo passe a ter todas as características de uma mulher na sua idade. Ao contrário do que se pensa, uma mulher trans está sob os efeitos de hormônios e quando está no esporte tem seus índices hormonais testados a todo tempo.

O COI (Comitê Olímpico Internacional) tem regras bem específicas para a participação de mulheres trans no esporte, conforme traz Leonardo em seu artigo: “o órgão recomenda que não seja mais necessária a cirurgia de redesignação sexual; que a atleta se reconheça na identidade de gênero mulher há no mínimo quatro anos, não podendo alterá-la; que a atleta mantenha o nível de testosterona abaixo de 10 nmol/L de sangue no mínimo 12 meses antes da primeira competição e durante as posteriores, sujeitando-se a testes frequentes para comprovação e estando passível de banimento por igual período até a sua regularização”.

Além da regulamentação oficial do COI, existe um estudo específico com corredoras trans que demonstra que elas não têm vantagens específicas em relação a outras mulheres pelo fato de serem trans ( HARPER ) Além disso, os dados referentes a outras jogadoras de vôlei na Superliga demonstram que há jogadoras com a mesma potência ou até maior que a de Tifanny Abreu.

Outro ponto importante é o fato de que homens trans também estão participando do esporte e sofrem preconceitos, mas de outra natureza, como é o caso de caso do Juliano Ferreira (fisiculturista).