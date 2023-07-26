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O novo filme da Barbie: uma crítica ao patriarcado

Ao desconstruir estereótipos de gênero e encorajar a igualdade e o empoderamento feminino, a Barbie se coloca como um ícone relevante para as novas gerações

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 00:10

Públicado em 

26 jul 2023 às 00:10
Brunela Vincenzi

Colunista

Brunela Vincenzi

A boneca mais icônica do mundo, a Barbie, está de volta às telonas em um novo filme que tem provocado discussões acaloradas. Com uma abordagem corajosa e atual, o filme busca desconstruir estereótipos de gênero e fazer uma crítica direta ao patriarcado, trazendo à tona questões importantes sobre igualdade e empoderamento feminino.
Em um mundo onde ainda existe desigualdade de gênero, obras midiáticas que possam desconstruir esses padrões são fundamentais para a mudança social. É por isso, também, que o novo filme da Barbie cumpre um importante papel ao se posicionar como uma crítica ao patriarcado.
Ao longo dos anos, a imagem da Barbie tem sido alvo de controvérsias e críticas. A boneca, conhecida por sua aparência estereotipada e perfeição inatingível, tem sido acusada de promover padrões de beleza irreais e reforçar ideais patriarcais. No entanto, o novo filme busca romper com esses estereótipos, apresentando uma Barbie mais realista e empoderada.
Filme
Filme "Barbie", estrelado por Margot Robbie Crédito: Warner Bros./Divulgação
O enredo do filme gira em torno da jornada de crescimento e autoaceitação de Barbie, que se vê confrontada com a sociedade patriarcal em que vive. A protagonista luta contra as expectativas impostas pela sociedade e busca se libertar dos padrões que a limitam, mostrando que as mulheres são capazes de alcançar seus objetivos e serem bem-sucedidas em qualquer área.
Uma das principais críticas abordadas no filme é o conceito de “príncipe encantado”. Barbie, ao invés de esperar ser salva por um homem, mostra-se autossuficiente e independente, protagonizando suas próprias conquistas. Essa desconstrução do papel feminino como dependente do masculino é fundamental para questionar e romper com as estruturas patriarcais, encorajando as mulheres a seguirem seus próprios caminhos.
O filme aborda, ainda, a importância da sororidade e da união entre as mulheres. Barbie, ao se unir a outras personagens femininas, demonstra que a união e apoio mútuo são essenciais para enfrentar os desafios impostos pelo patriarcado. Essa mensagem traz uma abordagem positiva e encorajadora para as espectadoras, mostrando que juntas podem ser mais fortes e alcançar mudanças significativas.
Embora o filme da Barbie tenha uma abordagem crítica ao patriarcado, ele não pode ser visto como uma crítica radical e elaborada. O patriarcalismo que permeia nossa sociedade ainda é muito subliminar para grande parte das mulheres, muitas que assistiram ao filme sequer percebem a crítica por trás do enredo.

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Outras que não assistiram ao filme o criticam por estarem totalmente imersas e integradas à estrutura opressora em que vivem, não dando conta de ver como vivem subjugadas ao machismo estrutural. Por isso, a desconstrução de estereótipos de gênero e a luta pela igualdade devem ser uma batalha diária em todos os aspectos da sociedade.
O novo filme da Barbie representa uma importante vitória para o movimento feminista, pois vai além do entretenimento ao questionar e criticar o patriarcado presente em nossa sociedade. Ao desconstruir estereótipos de gênero e encorajar a igualdade e o empoderamento feminino, a Barbie se coloca como um ícone relevante para as novas gerações.
É através de obras como essa que podemos esperar uma transformação social mais justa e igualitária, mas precisamos mais, muito mais. Em resumo, na minha opinião, o filme ainda faz compromissos a fim de agradar uma parte da audiência que rejeitaria críticas mais ousadas contra o patriarcalismo.

Brunela Vincenzi

Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes. Redes sociais: @brunelavincenzi

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