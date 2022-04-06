Execuções de jovens negros não podem ser somente mais um dado estatístico

Weliton da Silva Dias, de 24 anos, é morto a tiros por um policial militar. Crédito: Reprodução

Existem várias formas de violência e todas elas permeiam a vida do brasileiro. Naturalizada pela maioria da população, a violência é invisibilizada e normalizada na vida cotidiana no Brasil. Mas não podemos permitir que execuções de jovens negros na periferias das grandes cidades sejam somente mais um dado estatístico, devemos nos perguntar o que há de errado com uma sociedade que simplesmente aceita o extermínio de pessoas.

A violência pode não se apresentar somente como violência física, ela é também simbólica e permeia de forma latente as relações entre as pessoas durante toda a sua vida. A ela soma-se o racismo que é estrutural nas relações de poder no Brasil, ou seja, aqueles que detêm o poder cuidam de manter as estruturas das instituições sociais discriminando o povo negro. Primeiramente tidos como corpos escravizáveis, depois como seres desprezíveis e menos dignos de direitos, hoje passaram a ser, simplesmente, corpos matáveis.

São justamente as forças policiais do Estado brasileiro, dentre elas as polícias militares, penitenciárias, civis e federais, que ao exercerem o poder de executar a força da lei, julgam-se na posição de decidir no momento em que presenciam um ato ilegal quem deve morrer e quem deve viver.

Esse estado de coisas, que no Brasil podemos dizer que, no mínimo, vem desde o golpe militar de 1964, militarizou a força da lei. Em outras palavras, para que fique mais claro, prioriza-se aqui no país a execução da vontade da lei por meio de sujeitos armados e investidos no poder policial ao invés de um julgamento pelo Poder Judiciário.

Assim, antes mesmo de possibilitar ao sujeito que tenha violado uma disposição legal um julgamento justo e digno, um procedimento anterior acontece nas ruas das cidades brasileiras. Determinados grupos populacionais, que há anos vem sendo criminalizados em razão da sua cor de pele (negra) e domicílio (comunidades nas periferias das grandes cidades), antes mesmo de chegar aos tribunais são alvejados por balas silenciadoras do seu direito de existir e viver dignamente.

De acordo com o Atlas da Violência de 2021, uma publicação conjunta do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Um negro tem 2,6 chances maiores de ser assassinado no país do que um não negro. Em operações policiais, segundo o relatório Rede de Observatórios da Segurança: Pele alvo: a cor da violência policial, de 2021, pelo menos em seis Estados do Brasil, uma pessoa negra é morta a cada quatro horas em operações policiais.