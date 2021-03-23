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Ganhos de outra pessoa em máquina de cartão no meu nome têm que ir ao IR?

Todos os rendimentos do ano anterior feitos com a máquina de cartão precisam ser declarados no IR; Ana Rita Nico, do CRC-ES, explica o que deve ser feito nessa situação

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:00

Públicado em 

23 mar 2021 às 17:00
Blog do IR

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Maquinas de
Maquinas de cartão de crédito é uma forma da Receita monitorar a renda de alguém Crédito: Pixabay
A leitora de A Gazeta Luciana (sobrenome não informado) tem uma maquininha de cartão em seu nome, mas quem utiliza o aparelho é outra pessoa. A operadora da máquina pede que o dono apresente a declaração do Imposto de Renda, por isso, ela quer saber como informar a situação para a Receita Federal.
Todos os rendimentos do ano anterior feitos com a máquina de cartão precisam ser declarados no IR. Ana Rita Nico, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que as operações feitas são lançadas no nome do dono da máquina.
“Tenho uma máquina de cartão em meu nome, porém quem utiliza é outra pessoa, um terceiro, mas agora a operadora da máquina está pedindo para pagar o Imposto de Renda. Como eu declaro que foi usado por outra pessoa? Qual procedimento eu devo fazer?”
Infelizmente não será possível informar que outra pessoa usou seu cartão. Como a máquina está em seu nome, qualquer débito que venha a existir, será lançado em seu CPF.
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