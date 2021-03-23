Ganhos de outra pessoa em máquina de cartão no meu nome têm que ir ao IR?

Maquinas de cartão de crédito é uma forma da Receita monitorar a renda de alguém Crédito: Pixabay

A leitora de A Gazeta Luciana (sobrenome não informado) tem uma maquininha de cartão em seu nome, mas quem utiliza o aparelho é outra pessoa. A operadora da máquina pede que o dono apresente a declaração do Imposto de Renda , por isso, ela quer saber como informar a situação para a Receita Federal

Todos os rendimentos do ano anterior feitos com a máquina de cartão precisam ser declarados no IR. Ana Rita Nico, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que as operações feitas são lançadas no nome do dono da máquina.

“Tenho uma máquina de cartão em meu nome, porém quem utiliza é outra pessoa, um terceiro, mas agora a operadora da máquina está pedindo para pagar o Imposto de Renda. Como eu declaro que foi usado por outra pessoa? Qual procedimento eu devo fazer?”