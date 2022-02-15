Trinta e oito anos sem Julio Cortázar

Julio Cortázar: um verdadeiro animal literário escreve pelo gozo de criar e escrever Crédito: Reprodução

Posso dizer que este é um pedaço de uma crônica infinita. Começou a ser escrita em 12 de fevereiro de 1984, dia em que me chegou a notícia da morte de Júlio Cortázar. Faz parte de meu incondicional amor por esse Cronópio Maior que me fez desejar a leveza e a alegria de ser uma cronópia também.

Para quem não leu ou leu e não se lembra, no delicioso “Histórias de Cronópios e de Famas”, Cortázar imaginou os cronópios como criaturas sensíveis, idealistas, um pouco ingênuas. Ao contrário dos famas (pretensiosos e formais) e das esperanças (coisinhas ignorantes e aborrecidas).

Nos dias de hoje, em que a produção literária brota como cogumelos na chuva e está sendo regida pelas redes sociais e canais da internet, talvez muita gente não conheça o autor de Rayuela ou ignore tantas coisas incrivelmente estranhas, fantásticas e belas criadas por ele. Também há gente novidadeira, ávida por se mostrar atualizada e na crista da onda, que acha que ele não passa de um membro menor do realismo mágico, que perdeu a graça com o passar dos anos, que só é apreciado por adolescentes, que está ultrapassado ou qualquer uma dessas inúteis, vazias e pretensiosas besteiras.

Mas isso não importa. E creio que a ele também não importaria. “Sou essencialmente um animal literário”, dizia. Quem faz literatura sabe que ser um animal literário é estar sujeito aos caprichos de leitores, aos esquecimentos, às variantes dos modismos e da época. Afinal, fazer literatura é um negócio de risco. Além de escritores, envolve críticos, estudiosos, acadêmicos, comentadores, revisionistas, detratores ou apaixonados.

Um verdadeiro animal literário escreve pelo gozo de criar e escrever. E ainda dá bom dia, com humor, aos caprichos dos circuitos de promoção midiática, intuindo com sabedoria paciente e infinita que o importante é seguir criando e escrevendo, e que nunca faltará alguém, em algum lugar, em algum tempo, em alguma ocasião, para amar ou odiar, destratar ou elogiar um romance, um conto, um poema ou um escrito qualquer.