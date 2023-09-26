Atualmente, as antigas noções de verdade e de realidade estão totalmente desmoralizadas. Um exemplo disso é o desmantelamento da velha segurança que a palavra “cultura” apresentava. Fala-se muito em cultura, mas não se pode saber muito bem o que é isso.

Mergulhada em um caldo indiferenciado, que cozinha tudo aquilo que antes – porém não tão outrora – firmemente se acreditava inabalável e seguro, a noção de cultura parece resumir-se a um estilo a ser consumido, uma casca vistosa, um modismo posto a serviço de interesses mercadológicos.

Mas não há nada a fazer a respeito. Nem haveria, como especulam alguns defensores de uma solidez cultural mais tradicionalista. “Faz parte”, como dizia Kleber Bambam, um desses “ídolos culturais”, advindo de um programa da televisão. Hoje, a lógica da mercadoria e a lógica do signo cultural fazem parte de um mesmo processo que atravessa todo e qualquer campo da produção social, como ensina o crítico americano de arte Hal Foster, autor de “O que vem depois da farsa?”. Ou seja, já não se diferenciam os produtos, a não ser pelo valor do consumo.

O que existem são meras suposições que valorizam coisas e atitudes, por vezes nunca comprovadas, espetaculosas, lantejouladas e purpurinadas, manipuladas a gosto do freguês. Há quem diga que, nesse quesito, a parcela de culpa (ou de louvor?), cabe como uma luva na divulgação de modelos e costumes propagados nas mídias, as vilãs sempre mencionadas quando surge algum comentário quanto a essa espécie de apropriação dos sentimentos, do gosto e da opinião das pessoas.

Bem, não estou aqui a tergiversar sobre essas questões apenas para debater quinquilharias do dia a dia de acertos e erros em que mergulha esse estranho mundo de figurações e desfigurações, eleitas como a essência da codificação cultural. Nós, capixabas, temos também muitas dessas dúbias escolhas, resultado de nossa vontade em sustentar uma espécie de “representatividade”. O que é natural em qualquer sistema em busca de efeitos políticos, estéticos, didáticos ou... patéticos.