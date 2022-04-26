Alguma coisa ainda está fora da ordem

Planeta Terra: em qualquer etapa da história humana é fácil encontrar alguém, algum governo ou algum povo que considera necessária a submissão de outro alguém, outro governo ou outro povo, para garantir um estado de soberania Crédito: Pixabay

Nos rastros acesos da década dos 70, um compositor e cantor, John Lennon, encantava as pessoas com o convite para imaginar um espaço coletivo, onde houvesse paz, amor e solidariedade. Em 1991, outro cantor e compositor, Caetano Veloso , falava da possibilidade de vivenciar alguma coisa fora de uma falada Nova Ordem, que estaria se afirmando desde o fim da Guerra Fria, sobretudo com o desmoronamento do bloco soviético e a Guerra do Golfo.

Vocês se lembram dessas canções? Em “Imagine”, Lennon dizia: “Imagine todas as pessoas/Compartilhando o mundo inteiro”. O sonho do ex-beatle era um mundo sem divisões ou fronteiras, compartilhado de modo igual por toda a humanidade, com as criaturas vivendo em paz, sem lutas, sem razões para matar ou morrer.

Em “Fora da Ordem”, Caetano cantava: “Eu não espero pelo dia/Em que todos os homens concordem/ Apenas sei de diversas harmonias bonitas/Possíveis sem o Juizo Final”. O músico baiano se referia ao perigo de guerras e disputas que representava a deturpação daquele sonho de Lennon, apontando uma solução menos globalizada para os conflitos de que aquela ideia da “New World Order” (Nova Ordem Mundial), saída da cabeça de governantes norte-americanos e voltada para uma coordenação política e econômica global.

Pode até ser que alguém muito “atualizado” considere antigas e defasadas as duas canções. Mas qualquer semelhança com o que agora está ocorrendo não é mera coincidência. E ambas batem com os anseios de quem sofre pelos dias sombrios, beligerantes e angustiantes de hoje.

É certo que, na segunda década do século XXI, o mundo continua a ser o que sempre foi: uma máquina desparafusada e desregulada. Em qualquer etapa da história humana é fácil encontrar alguém, algum governo ou algum povo que considera necessária a submissão de outro alguém, outro governo ou outro povo, para garantir um estado de soberania.

Também é certo, e ninguém ignora, que tal arrogância de supremacia por vezes camufla interesses econômicos, políticos ou imperialistas que, de tão obscuros, escapam a qualquer filosofia vã. No entanto, as facilidades de comunicação de agora, sobretudo com internet e redes sociais, escancaram o balaio do disse-me-disse, expondo a carne, os ossos e os nervos corroídos do corpo de nosso planeta.