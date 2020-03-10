Tome Nota: reajuste de remédios, assessora do Guedes no ES e o pânico do mercado

Medicamentos vão sofrer reajuste em março Crédito: Pixabay

Todos os anos, março é o mês que o Ministério da Saúde autoriza o reajuste dos medicamentos no país. Sabendo disso, já tem rede de farmácia no Espírito Santo usando o fato como mote para fazer publicidade.

Uma empresa disparou por meio de mensagens SMS a seguinte propaganda: “O ajuste do governo está chegando. Garanta seus medicamentos com mais economia até 31/03”. Alguns consumidores acharam a jogada de marketing um tanto quanto agressiva.

A INTERNET PERDE O INVESTIMENTO, MAS NÃO PERDE A PIADA

O pânico nos mercados mundiais com os reflexos do coronavírus e a “briga de preços” do petróleo deixou milhões de investidores assustados sobre como reagir em meio à tensão das bolsas. Mesmo diante de tanta instabilidade, muitos não perderam a chance de fazer piada com a situação.

Em grupos de whatsapp circulavam mensagens e um áudio de 43 segundos que eram atribuídos à XP Investimentos.

“Recebi o call da XP para clientes que investem no mercado de ações, crédito privado, fundos multimercado ou que tenham COE. Vale ouvir a orientação da XP para o começo dessa semana”, dizia uma das mensagens. Outra tinha a seguinte frase: “Importante mensagem da XP para quem está posicionado em Bolsa”.

Ao clicar no áudio, porém, nada de dicas sobre investimentos, mas a canção religiosa: “Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai”. Tudo não passou de uma brincadeira!

Mensagem "zoeira" de whatsapp fez brincadeira com a situação da queda dos mercados mundiais Crédito: Reprodução WhatsApp

ASSESSORA DO MINISTRO GUEDES E EX E ATUAL SECRETÁRIOS DA RECEITA PARTICIPAM DE EVENTO NO ES

O atual secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, e o ex-integrante do mesmo cargo, o economista Marcos Cintra, vão participar de evento em Vitória em maio. Além dos dois, outra presença já confirmada é a da Vanessa Rahal Canado, que é advogada e assessora especial do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Os três compõem, juntamente com outros nomes, o time de especialistas que vão dar palestras e debater durante o 1º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, que será promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Espírito Santo, nos dias 7 e 8 de maio, no Centro de Convenções de Vitória.

NOTÍCIA É VELHA, MAS ESPERANÇA É RENOVADA

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, esteve no Estado na última semana para participar de evento empresarial em Vitória e, na ocasião, aproveitou para atualizar o governador Renato Casagrande (PSB) sobre os projetos do governo federal.

Segundo o próprio governador, ao conversar com a coluna após o evento, não há grandes novidades na fala de Freitas. Mas o ministro reafirmou o compromisso de que a concessão da BR 262 com a 381 vai sair neste ano e que o governo federal prevê concluir até o primeiro semestre as negociações com a Vale sobre a construção do ramal até Anchieta. “Temos duas notícias boas, mas que não são novas”, admitiu Casagrande.