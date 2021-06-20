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Pesquisa

Sal Globo é novamente a marca mais lembrada por consumidores do ES

Empresa capixaba foi a vencedora em sua categoria da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta.

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 jun 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Colheita e empilhamento do Sal Globo, em janeiro/2020. Salina Serra Vermellha II, em Areia Branca (RN)
Colheita e empilhamento do Sal Globo. Salina Serra Vermellha II, em Areia Branca (RN) Crédito: Divulgação/Sal Globo
Capixaba de Vila Velha, mas com negócios em todo o Brasil e também no exterior, a marca Sal Globo - do grupo Brasisal - garantiu mais uma vez o primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta.
Chegando a 29ª edição do prêmio, a empresa venceu em sua categoria em todos os anos até aqui. Em 2021, se consagrou como a "marca mais lembrada" pelos consumidores com 75,79% dos respondentes da pesquisa.
A empresa, responsável pela produção, refino e distribuição do sal marinho, está há mais de 50 anos no mercado e se faz presente com seus produtos em todos os Estados brasileiros. Além da atuação nacional, exporta para os Estados, principalmente para a Flórida.  
Mais informações sobre a companhia e sobre outras marcas do mercado capixaba podem ser conferidas com detalhes na Revista Recall de Marcas 2021, a partir de 21 de junho, em agazeta.com.br/recall.
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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