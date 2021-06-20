Sal Globo é novamente a marca mais lembrada por consumidores do ES

Colheita e empilhamento do Sal Globo. Salina Serra Vermellha II, em Areia Branca (RN) Crédito: Divulgação/Sal Globo

Capixaba de Vila Velha, mas com negócios em todo o Brasil e também no exterior, a marca Sal Globo - do grupo Brasisal - garantiu mais uma vez o primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta.

Chegando a 29ª edição do prêmio, a empresa venceu em sua categoria em todos os anos até aqui. Em 2021, se consagrou como a "marca mais lembrada" pelos consumidores com 75,79% dos respondentes da pesquisa.

A empresa, responsável pela produção, refino e distribuição do sal marinho, está há mais de 50 anos no mercado e se faz presente com seus produtos em todos os Estados brasileiros. Além da atuação nacional, exporta para os Estados, principalmente para a Flórida.