Sal Globo é novamente a marca mais lembrada por consumidores do ES

Capixaba de Vila Velha, mas com negócios em todo o Brasil e também no exterior, a marca Sal Globo - do grupo Brasisal - garantiu mais uma vez o primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta.
Chegando a 29ª edição do prêmio, a empresa venceu em sua categoria em todos os anos até aqui. Em 2021, se consagrou como a "marca mais lembrada" pelos consumidores com 75,79% dos respondentes da pesquisa.
A empresa, responsável pela produção, refino e distribuição do sal marinho, está há mais de 50 anos no mercado e se faz presente com seus produtos em todos os Estados brasileiros. Além da atuação nacional, exporta para os Estados, principalmente para a Flórida.
Mais informações sobre a companhia e sobre outras marcas do mercado capixaba podem ser conferidas com detalhes na Revista Recall de Marcas 2021, a partir de 21 de junho, em agazeta.com.br/recall.