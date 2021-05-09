Na Lata: Villoni Alimentos chega aos 50 anos com plano de expansão

Tom Villaschi, diretor-geral da Villoni Alimentos, ao lado da foto do pai Wellington Villaschi, que foi o fundador do negócio Crédito: Henrique Barros/Villoni Divulgação

Prestes a completar 50 anos no mercado, a capixaba Villoni Alimentos, localizada em Viana, tem em seus planos crescer. A empresa familiar espera aumentar a produção de massas e biscoitos, lançar produtos e alcançar novos mercados. No primeiro momento, mira os Estados vizinhos do Rio de Janeiro e da Bahia, e, mais adiante, deseja chegar também a Minas Gerais.

O projeto de expansão vem sendo construído ao longo dos últimos anos e foi intensificado há quatro anos, quando os irmãos e sócios do negócio Ana Paula Villaschi, Ana Cláudia Villaschi e Tom Villaschi fizeram investimentos da ordem de R$ 40 milhões na ampliação da planta industrial e na aquisição de novos maquinários.

Com o aumento da capacidade produtiva, a Villoni quer conquistar mais consumidores. Hoje, os produtos da marca - são mais de 70 itens de fabricação própria no portfólio - são voltados quase que em sua totalidade para o mercado capixaba. Para se ter uma ideia, o Espírito Santo representa 94% desse consumo. Os demais 6% são direcionados para o Sul da Bahia.

De acordo com o diretor-geral da empresa, Tom Villaschi, a perspectiva é ampliar as vendas na Bahia e passar a atender o Rio de Janeiro.

"Fizemos vários investimentos e vamos chegar aos 50 anos, comemorados em setembro, com vitalidade e preparados para seguir em frente. A ampliação da fábrica e a aquisição de equipamentos nos trouxeram maior capacidade para produzir e melhoraram a nossa produtividade. Hoje, podemos crescer nossa produção em 30%" Tom Villaschi - Diretor-geral e sócio da Villoni Alimentos

Fábrica da Villoni Alimentos, onde são produzidas massas e biscoitos Crédito: Sagrilo/Villoni Divulgação

Para o empresário, a estratégia de levar a marca para outros Estados é um caminho importante para o ganho de escala na indústria e para ampliar o market share (participação no mercado) nesse setor. Ele pondera que, frente aos concorrentes, a Villoni ainda é pequena.

"O nosso menor concorrente é dez vezes maior que a gente. Então, acreditamos que temos potencial para crescer e que nos próximos dois anos temos muito a desenvolver no Rio de Janeiro e na Bahia. Mais para frente, Minas Gerais pode ser mais um mercado-alvo. Por muito tempo, ficamos voltados para o Espírito Santo, mas agora o plano é de expansão, afinal, a indústria precisa de volume, se não, ela não consegue ganhar escala e reduzir custos fixos."

Caso o projeto de expansão se consolide, Villaschi acredita que vão ser necessários novos investimentos para atender as potenciais praças consumidoras. "Se o trabalho ganhar musculatura no Rio e em Minas, por exemplo, provavelmente vamos precisar de ter centros de distribuição nessas regiões. Mas a unidade produtiva será mantida aqui no Estado."

PERSPECTIVAS

O empresário diz estar otimista com os projetos e resultados do negócio. Em 2020, a Villoni registrou um crescimento de 19% e, para 2021, a meta é aumentar as vendas em mais 12%. Villaschi observa que o bom desempenho no ano passado surpreendeu. Afinal, inicialmente, os sócios ficaram apreensivos com a pandemia, as incertezas e os desdobramentos das crises sanitária e econômica.

"Nós imaginávamos que com a pandemia, pudesse haver uma retração de consumo. Mas a demanda por massas e biscoitos cresceu muito. Nós vínhamos em um ritmo bom, mas de março até novembro explodiu. Tanto é que contratamos nesse período 40 profissionais. Essa alta não foi um privilégio nosso, o aumento da demanda foi mundial" Tom Villaschi - Diretor-geral e sócio da Villoni Alimentos

O diretor frisa que o Brasil ainda tem muito potencial para expandir seu mercado alimentício. E cita que, no caso das massas, embora o país seja o quarto maior mercado consumidor do mundo, o consumo per capita (por pessoa) é baixo, de 6 kg por ano, com o Brasil figurando próximo do 20º lugar. A nível de comparação, na Itália, o consumo por pessoa é de 45 kg/ano e na Venezuela de 12 kg/ano, de acordo com o executivo.

Macarrão integral produzido pela empresa capixaba Villoni Alimentos Crédito: Villoni Alimentos/Divulgação

UM POUCO DE HISTÓRIA

Fundada em 1971 no município de Cariacica, a Villoni tem hoje o parque industrial localizado em Viana, onde emprega 370 profissionais. Criada pelo economista Wellington Villaschi, a empresa iniciou sua produção com massas frescas totalmente artesanais.

O negócio familiar está na sua segunda geração, sendo liderado pelos filhos Tom Villaschi (diretor-geral), Ana Paula Villaschi (diretora de Marketing) e Ana Cláudia Villaschi (diretora de Infraestrutura). A matriarca, Ruth Villaschi, é sócia majoritária, mas não faz parte diretamente da gestão.

Em 2006, o fundador Wellington Villaschi adoeceu, vindo a falecer em novembro de 2014. A partir de então, os filhos deram continuidade ao legado.

Da esquerda para a direita: Ana Paula Villaschi, Ana Cláudia Villaschi e Tom Villaschi. Os três fazem parte da segunda geração da empresa Villoni. Crédito: Henrique Barros/Villoni Divulgação

A PRODUÇÃO

Por mês, são produzidas cerca de 2 mil toneladas de alimentos, sendo que as massas e os biscoitos têm peso parecido na produção, conforme contou à colunaTom Villaschi. Mensalmente, cerca de 200 caminhões lotados de produtos saem da fábrica.

Atualmente, quatro marcas compõem o grupo da Villoni Alimentos: Villoni, Sarloni, Apollo e Alcobaça.

Para comemorar o meio século no mercado, a Villoni vai dar início a uma série de ações no Estado, entre elas o lançamento de um biscoito. Tom Vilaschi contou à coluna que a partir de outubro vão ser vendidas rosquinhas da marca. O novo produto é fruto da aquisição de uma máquina voltada para esse tipo de alimento.

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Tom Villaschi

PERFIL

Nome: Tom Villaschi

Tom Villaschi Empresa: Villoni Alimentos

Villoni Alimentos Cargo na empresa: Diretor-geral

Diretor-geral Empresa está no mercado: Há 50 anos

Há 50 anos Negócio: Indústria de alimentos (massas e biscoitos)

Indústria de alimentos (massas e biscoitos) Atuação: Espírito Santo, Sul da Bahia e expandindo para o Rio de Janeiro

Espírito Santo, Sul da Bahia e expandindo para o Rio de Janeiro Funcionários: 370

Vista aérea da indústria da Villoni Alimentos, em Viana Crédito: Sagrilo/Villoni Divulgação

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