Na Lata: Grupo do ES planeja investimentos e expansão para o Nordeste

Libório Mule Junior é diretor-presidente do Grupo LMule Crédito: Grupo LMule/Divulgação

Com mais de 1 milhão de atendimentos por ano e atuação em cinco hospitais entre públicos, privados e filantrópicos, sendo quatro na Grande Vitória e um em Recife (PE), o Grupo LMule - com negócios no segmento da saúde - tem planos de expansão e prevê investimentos da ordem de US$ 3 milhões (R$ 15,4 milhões) para 2021.

No radar da empresa estão cidades do Nordeste como Salvador e Recife, onde inclusive já atua há quase dois anos, e ainda Manaus, na região Norte do país. O diretor-presidente, Libório Mule Junior, afirma que o grupo enxerga muitas oportunidades nesses locais, mas que, por enquanto, não tem um cronograma para entrar nesses mercados em função da instabilidade que o país ainda vive com a pandemia no novo coronavírus.

"Por conta da nossa efetividade e capacidade de nos instalarmos rapidamente nos hospitais aparecem muitas oportunidades Brasil afora. Temos interesse de expandir, e o Nordeste tem uma demanda por serviços na área da saúde bem grande", ponderou Mule ao lembrar que a ida para Recife aconteceu após um convite da consultoria empresarial Deloitte, que gostou do trabalho da empresa e apresentou a oportunidade que existia na capital pernambucana.

Os investimentos já definidos para 2021 são em novos equipamentos, como duas máquinas de ressonância e três aparelhos de tomografia para hospitais do Estado. Há previsão ainda de uma máquina de ressonância magnética para Recife.

"Esse é um negócio que ainda oferece margem razoável, mas requer muitos investimentos. Temos sempre que estar renovando os equipamentos para nos mantermos com um parque tecnológico atualizado. Às vezes, fica mais barato comprar uma máquina do que fazer a assistência e a manutenção dela. Por isso, estamos sempre alavancados" Libório Mule Junior - Diretor-presidente do Grupo LMule

Para ele, investir em tecnologia é um caminho sem volta. Na área médica, os avanços tecnológicos e a aplicação de inteligência artificial dá mais segurança tanto para a equipe quanto para o paciente. "O processo se torna mais eficaz. Porque muitas vezes um software de diagnóstico, por exemplo, contribui para uma dupla leitura do resultado. Você tem o que a inteligência artificial te apresenta e ainda o olhar do profissional de medicina."

IMPACTOS DA PANDEMIA

Assim como outros setores, a área de atuação do grupo também sofreu com os reflexos da crise causada pela Covid-19. De acordo com Libório Mule Junior, no momento mais crítico, entre maio e junho, a empresa chegou a ter em alguns hospitais a redução de 85% da demanda por exames. Ainda hoje, ela não retornou à sua normalidade e, para o médico e empresário, isso só deverá acontecer a partir do momento que a vacina for disponibilizada.

Ele explica que a queda de demanda é consequência da redução de muitas cirurgias, de procedimentos e da própria rotina médica dos pacientes que foi suspensa ou adiada nesse período. Como os exames feitos pela empresa são de diagnóstico e eletivos, ou seja, que não são considerados de urgência e emergência, o grupo sofreu na ponta.

Além de superar a crise do novo coronavírus, outro desafio que o país tem pela frente, na avaliação de Mule, é o de fazer com que a saúde de qualidade chegue a todos os brasileiros.

"Sou um entusiasta na área médica. A população está envelhecendo. Precisamos de diagnósticos precoces e acredito que isso tem que der dado para todos. Temos que chegar mais perto do lado social. Temos que lutar para que a saúde chegue a todos."

Confira abaixo a entrevista do "Na Lata" com Libório Mule Junior.

Aparelho de ressonância magnética utilizado pela equipe do Grupo LMule Crédito: GrupoLMule/Divulgação

PERFIL

Nome: Libório Mule Junior



Libório Mule Junior Empresa: Grupo LMule, UP Health administradora de benefícios e Triad



Grupo LMule, UP Health administradora de benefícios e Triad Cargo na empresa: Diretor-presidente e diretor



Diretor-presidente e diretor No mercado: Grupo LMule há 15 anos e Triad há 10 anos



Grupo LMule há 15 anos e Triad há 10 anos Negócio: Saúde, diagnóstico por imagem e administração de benefícios em geral



Saúde, diagnóstico por imagem e administração de benefícios em geral Atuação: Atualmente Espírito Santo (em dois hospitais em Vila Velha, um em Vitória e um na Serra) e um em Recife. Já atuamos na Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso.



Atualmente Espírito Santo (em dois hospitais em Vila Velha, um em Vitória e um na Serra) e um em Recife. Já atuamos na Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Funcionários: Cerca de 250 funcionários diretos e 120 prestadores de serviço



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