Na Lata: Grupo do ES planeja investimentos e expansão para o Nordeste

Com mais de 1 milhão de atendimentos por ano e atuação em cinco hospitais entre públicos, privados e filantrópicos, sendo quatro na Grande Vitória e um em Recife (PE), o Grupo LMule - com negócios no segmento da saúde - tem planos de expansão e prevê investimentos da ordem de US$ 3 milhões (R$ 15,4 milhões) para 2021.
No radar da empresa estão cidades do Nordeste como Salvador e Recife, onde inclusive já atua há quase dois anos, e ainda Manaus, na região Norte do país. O diretor-presidente, Libório Mule Junior, afirma que o grupo enxerga muitas oportunidades nesses locais, mas que, por enquanto, não tem um cronograma para entrar nesses mercados em função da instabilidade que o país ainda vive com a pandemia no novo coronavírus.
"Por conta da nossa efetividade e capacidade de nos instalarmos rapidamente nos hospitais aparecem muitas oportunidades Brasil afora. Temos interesse de expandir, e o Nordeste tem uma demanda por serviços na área da saúde bem grande", ponderou Mule ao lembrar que a ida para Recife aconteceu após um convite da consultoria empresarial Deloitte, que gostou do trabalho da empresa e apresentou a oportunidade que existia na capital pernambucana.
Os investimentos já definidos para 2021 são em novos equipamentos, como duas máquinas de ressonância e três aparelhos de tomografia para hospitais do Estado. Há previsão ainda de uma máquina de ressonância magnética para Recife.
"Esse é um negócio que ainda oferece margem razoável, mas requer muitos investimentos. Temos sempre que estar renovando os equipamentos para nos mantermos com um parque tecnológico atualizado. Às vezes, fica mais barato comprar uma máquina do que fazer a assistência e a manutenção dela. Por isso, estamos sempre alavancados"
Para ele, investir em tecnologia é um caminho sem volta. Na área médica, os avanços tecnológicos e a aplicação de inteligência artificial dá mais segurança tanto para a equipe quanto para o paciente. "O processo se torna mais eficaz. Porque muitas vezes um software de diagnóstico, por exemplo, contribui para uma dupla leitura do resultado. Você tem o que a inteligência artificial te apresenta e ainda o olhar do profissional de medicina."
IMPACTOS DA PANDEMIA
Assim como outros setores, a área de atuação do grupo também sofreu com os reflexos da crise causada pela Covid-19. De acordo com Libório Mule Junior, no momento mais crítico, entre maio e junho, a empresa chegou a ter em alguns hospitais a redução de 85% da demanda por exames. Ainda hoje, ela não retornou à sua normalidade e, para o médico e empresário, isso só deverá acontecer a partir do momento que a vacina for disponibilizada.
Ele explica que a queda de demanda é consequência da redução de muitas cirurgias, de procedimentos e da própria rotina médica dos pacientes que foi suspensa ou adiada nesse período. Como os exames feitos pela empresa são de diagnóstico e eletivos, ou seja, que não são considerados de urgência e emergência, o grupo sofreu na ponta.
Além de superar a crise do novo coronavírus, outro desafio que o país tem pela frente, na avaliação de Mule, é o de fazer com que a saúde de qualidade chegue a todos os brasileiros.
"Sou um entusiasta na área médica. A população está envelhecendo. Precisamos de diagnósticos precoces e acredito que isso tem que der dado para todos. Temos que chegar mais perto do lado social. Temos que lutar para que a saúde chegue a todos."
Confira abaixo a entrevista do "Na Lata" com Libório Mule Junior.
PERFIL
- Nome: Libório Mule Junior
- Empresa: Grupo LMule, UP Health administradora de benefícios e Triad
- Cargo na empresa: Diretor-presidente e diretor
- No mercado: Grupo LMule há 15 anos e Triad há 10 anos
- Negócio: Saúde, diagnóstico por imagem e administração de benefícios em geral
- Atuação: Atualmente Espírito Santo (em dois hospitais em Vila Velha, um em Vitória e um na Serra) e um em Recife. Já atuamos na Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso.
- Funcionários: Cerca de 250 funcionários diretos e 120 prestadores de serviço
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Sou muito otimista com o nosso país! O Brasil é um país com imenso potencial em todas as suas áreas. Acho que com os ajustes políticos que certamente serão implantados ao longo dos próximos anos, como o ajuste fiscal, a reforma administrativa e tributária, todos nós colheremos os frutos.
Pandemia do coronavírus:
Realmente é um momento difícil e de grandes desafios, mas temos que entender que as dificuldades estão nos atingindo na esfera mundial. Então, só nos resta trabalhar e nos reinventarmos para este "novo mundo".
Pedra no sapato:
A carga tributária pesada que a maioria das empresas enfrenta. Além da burocracia que atrapalha toda eficiência de nossa economia.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Notadamente quando nos deparamos com as dificuldades impostas pelas burocracias do Estado, dificultando a agilidade dos projetos.
Solto fogos quando:
Faço contratações. Uma das maiores vitórias do empreendedor é gerar empregos e renda, além de promover acesso à saúde (exames) à população carente e de baixa renda.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:
Eu traria para o momento atual que certamente viveremos num futuro próximo. O acesso à saúde de todos os brasileiros menos favorecidos. Hoje podemos diagnosticar doenças precocemente e promovermos a cura das mesmas. Certamente muitos pelo nosso país afora não têm esta oportunidade.
Minha empresa precisa evoluir em:
O empresário/empreendedor nunca deve estar satisfeito e acomodado com a sua rotina empresarial. Sempre temos muito a melhorar nos processos internos e produtos finais. Falo isso com toda humildade.
Se começasse um novo negócio seria:
Os mesmos que tenho hoje, assim como faria a mesma formação profissional (medicina). Tenho prazer na minha carreira e minha profissão. Quando se ama oque faz, trabalhamos com prazer e os resultados chegam mais rápidos.
Futuro:
Por mais que tenhamos as previsões de certa forma nas mãos, como planejamentos estratégicos, pouco podemos prever do futuro. O que devemos fazer é estarmos preparados para enfrentarmos os desafios. O futuro a Deus pertence...
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Destacar um único nome realmente é muito difícil, tenho muitos amigos próximos que admiro no mundo dos negócios, mas para não deixar de citar nenhum deles, citarei uma pessoa que não é do meu ciclo que é o Abílio Diniz. Já tive a oportunidade de ler dois livros da biografia dele e o que me fez admirá-lo mais ainda foi enxergar neste grande empresário um ser humano de valores religiosos, familiares e de caráter sem igual. Abílio, apesar de ser um dos maiores empresários da história do Brasil, jamais perdeu o foco na família, na sua religião e em si mesmo. Por isso o sucesso sempre o acompanhou!