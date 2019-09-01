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Beatriz Seixas

Governo federal não dá prazo para conclusão do Aeroporto de Linhares

Falta de recursos vai postergar conclusão do terminal de passageiros

Públicado em 

31 ago 2019 às 22:14
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Fotos aéreas mostram as obras na pista do novo Aeroporto de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
As obras do Aeroporto de Linhares, que já estão atrasadas, vão precisar de um tempinho a mais para ficarem prontas. Aliás, prontas em parte. Já que somente a primeira etapa – que prevê a construção da nova pista, da área de taxiamento de aeronaves e a ampliação do pátio de aviões e sinalização – é que deverá ser entregue até o final deste ano.
> Suíça perto de assinar contrato de concessão do Aeroporto de Vitória
Enquanto isso, não há qualquer previsão para a segunda fase – que inclui a construção de um novo terminal de passageiros, vias de acesso e estacionamento de veículos – começar. O Estado vinha pleiteando para que essas obras fossem iniciadas ainda em 2019, mas a secretária do Ministério de Infraestrutura, Natália Marcassa, afirmou que não é possível estipular datas. De acordo com ela, a falta de recursos do governo federal é o motivo para a postergação dos trabalhos no aeroporto.
O problema é que não adianta em nada a pista novinha em folha sem que o novo terminal esteja pronto. Mesmo com o interesse de companhias aéreas, a Azul é uma das que já se manifestou, as empresas não poderão operar antes de tudo concluído.
> Pousos ainda são restritos no Aeroporto de Vitória

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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