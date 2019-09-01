Governo federal não dá prazo para conclusão do Aeroporto de Linhares

Enquanto isso, não há qualquer previsão para a segunda fase – que inclui a construção de um novo terminal de passageiros, vias de acesso e estacionamento de veículos – começar. O Estado vinha pleiteando para que essas obras fossem iniciadas ainda em 2019, mas a secretária do Ministério de Infraestrutura, Natália Marcassa, afirmou que não é possível estipular datas. De acordo com ela, a falta de recursos do governo federal é o motivo para a postergação dos trabalhos no aeroporto.