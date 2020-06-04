Governo federal economiza R$ 1,5 milhão ao suspender aluguéis no ES

O governo federal vai passar a economizar R$ 1,5 milhão por ano com aluguéis no Espírito Santo. A redução do custo é fruto da transferência de local de alguns órgãos. Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Ministério do Trabalho funcionavam em áreas locadas, mas passaram a ocupar prédios públicos. Dessa forma, além de haver a redução dos custos com aluguel, há menos despesas, por exemplo, com condomínio e IPTU, conforme informou o Ministério da Economia.
A ideia de enxugar custos da máquina pública com ações desse tipo é defendida pela equipe do ministro Paulo Guedes e vem sendo planejada desde o ano passado, mas deve ser fortalecida em 2020, até por conta da necessidade de ajuste das finanças públicas diante da crise intensificada pela pandemia do novo coronavírus. Além do Estado, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro estão no radar da otimização de espaços físicos.