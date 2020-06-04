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Corte de despesas

Governo federal economiza R$ 1,5 milhão ao suspender aluguéis no ES

União está adotando ações em diferentes Estados para enxugar custos. No Espírito Santo, ela transferiu três órgãos federais que estavam em áreas locadas para prédios públicos

Públicado em 

04 jun 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

União está adotando ações para enxugar despesas da máquina pública, como com aluguéis
União está adotando ações para enxugar despesas da máquina pública, como com aluguéis Crédito: Freepik
governo federal vai passar a economizar R$ 1,5 milhão por ano com aluguéis no Espírito Santo. A redução do custo é fruto da transferência de local de alguns órgãos. Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Ministério do Trabalho funcionavam em áreas locadas, mas passaram a ocupar prédios públicos. Dessa forma, além de haver a redução dos custos com aluguel, há menos despesas, por exemplo, com condomínio e IPTU, conforme informou o Ministério da Economia.
A ideia de enxugar custos da máquina pública com ações desse tipo é defendida pela equipe do ministro Paulo Guedes e vem sendo planejada desde o ano passado, mas deve ser fortalecida em 2020, até por conta da necessidade de ajuste das finanças públicas diante da crise intensificada pela pandemia do novo coronavírus. Além do Estado, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro estão no radar da otimização de espaços físicos.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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