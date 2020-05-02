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Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021

Governo do ES envia LDO à Assembleia e prevê mais gastos com Previdência

Governo do Estado encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício de 2021 para a Assembleia Legislativa. O documento prevê as receitas e despesas para o próximo ano

Públicado em 

01 mai 2020 às 22:51
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Divulgação Assembleia Legislativa do ES
governo do Estado encaminhou nesta quinta-feira (30) para a Assembleia Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2021. O documento estabelece quais serão as metas e prioridades do Executivo para o ano seguinte e é um instrumento que precede a Lei Orçamentária Anual (LOA).
A LDO para o próximo ano prevê uma receita primária de R$ 12,59 bilhões e uma despesa primária de R$ 13,40 bi, ou seja, um déficit de R$ 816,3 milhões.
O valor previsto do déficit é maior do que o que constava na LDO enviada no ano passado para o exercício de 2020, de R$ 646,2 milhões, e já é um reflexo da pandemia do coronavírus.
Em função do cenário de crise que vive o país e o mundo, a equipe do governador Renato Casagrande (PSB) já considerou a expectativa de queda na receita em 2020 e aplicou um crescimento do PIB de 2,5% no próximo ano, conforme estima o Boletim Focus, do Banco Central.
O projeto já começou a ser avaliado pelos técnicos da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e, segundo uma fonte, deve ser analisado com calma. “A ideia é não ter pressa, principalmente pelo momento que vive o Estado e o Brasil hoje.”

GOVERNO PREVÊ MAIS GASTOS COM APOSENTADORIAS

Também na LDO de 2021 há previsão de aumento nos gastos com aposentadorias. O documento prevê que o aporte de recursos no fundo financeiro será, em 2021, de R$ 2,82 bilhões, cerca de R$ 300 milhões a mais do que em 2020, de acordo com a LDO.

ES VAI ABRIR MÃO DE R$ 1,7 BI EM RECEITAS FISCAIS

Outra informação que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias é quanto o governo capixaba prevê abrir mão em receitas de ICMS e IPVA fruto de isenções fiscais. Para 2021, a renúncia estimada é da ordem de R$ 1,72 bilhão, sendo o setor atacadista o maior beneficiário, com aproximadamente R$ 990 milhões em receitas renunciadas.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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