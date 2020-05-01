TCU diz que Codesa perde R$ 3 milhões por causa de escala de trabalho

“Nós decidimos que vamos levar o Acordo de Trabalho Coletivo para dissídio e que vamos marcar uma nova assembleia para tomar outras providências, como a possibilidade de greve.

A empresa quer nos impor e nos obrigar a aceitar trabalhar 36 horas a mais por mês sem que a categoria receba qualquer valor a mais por isso. Além disso, ela nos coloca essa imposição e ameaça tirar benefícios como tíquete e outros auxílios, justo neste momento de pandemia do coronavírus. Então, não nos resta outra opção que não seja a discussão de uma possível greve.

Há anos trabalhamos nessa escala, que é a escala trabalhada por outras equipes da Codesa. A mesma categoria, inclusive, tem agentes que trabalham com essa escala de 144 horas mensais, e o concurso de 2015 prevê a mesma carga horária. Mas há profissionais que assumiram anteriormente e, no edital, havia uma falha da Codesa porque não trazia a quantidade de horas, então, os profissionais seguiram as 144 horas que eram trabalhadas há 30 anos no porto.

Aproveitando essa abertura, a Codesa quer nos impor as horas a mais e de maneira arbitrária diz que, se não aceitarmos, perderemos todos os nossos benefícios.

Muitos chefes de família estão sofrendo com esse movimento. Como funcionários, entendemos que deve haver sacrifícios, mas a categoria já cedeu em vários pontos do acordo coletivo. O problema é que aos 48 do segundo tempo tivemos uma imposição unilateral que nos pegou de surpresa. Não concordamos que a empresa tenha essa postura em um momento tão grave de crise quanto o que estamos vivendo."