“Foi uma boa surpresa”, diz Casagrande sobre PPP do saneamento

Esgoto sendo jogado em rio Crédito: Marcelo Prest

“Houve um desconto grande. Foi uma boa surpresa. Esperávamos até 20% de desconto, chegou a mais de 38%. Foi um resultado excelente”, observou o governador se referindo ao lance dado pela Aegea que propôs uma tarifa de R$ 0,99 por m³ de esgoto faturado, bem abaixo do valor máximo unitário definido no edital, de R$ 1,60.

Para Casagrande, a Aegea teve capacidade de fazer uma proposta mais agressiva por já ter operações em Vila Velha e na Serra

Questionado se a relação que o Estado tem com a companhia, que está presente na prestação de serviços de esgotamento sanitário no Espírito Santo desde 2012, representaria resultados mais promissores para o novo serviço, Casagrande avaliou que esse histórico ajuda.

"A Aegea é uma boa empresa. Aliás, todas (companhias) que participaram do leilão têm porte. Qualquer uma que ganhasse estaríamos bem de serviço. Mas ter uma empresa que já opera no Estado nos dá ainda mais segurança de que tudo será cumprido" Renato Casagrande - Governador do ES

Governador Renato Casagrande durante o leilão da PPP do saneamento de Cariacica, na B3, em São Paulo Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES

O governador destacou que com a nova parceria, o Estado passa a ter contratados R$ 3,3 bilhões em investimentos na área de saneamento para os próximos anos, fruto das três concessões e PPPs (Vila Velha, Serra e Cariacica), de recursos captados junto ao Banco Mundial e ainda provenientes de recursos próprios da Cesan.