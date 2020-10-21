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Cariacica e Viana

“Foi uma boa surpresa”, diz Casagrande sobre PPP do saneamento

Governador do Espírito Santo afirmou que proposta de desconto da tarifa feita pela empresa vencedora foi mais elevada do que a sua equipe esperava

Públicado em 

21 out 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Esgoto jogado no rio na região Serrana do Estado
Esgoto sendo jogado em rio  Crédito: Marcelo Prest
O resultado do leilão da parceria público-privada (PPP) de Cariacica nesta terça-feira (20), quando a empresa Aegea saiu vencedora, foi comemorado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).  À coluna, ele disse que, embora estivesse otimista com a participação do setor privado, se surpreendeu com a disputa e os lances realizados pelas empresas, especialmente a ganhadora da licitação.
“Houve um desconto grande. Foi uma boa surpresa. Esperávamos até 20% de desconto, chegou a mais de 38%. Foi um resultado excelente”, observou o governador se referindo ao lance dado pela Aegea que propôs uma tarifa de R$ 0,99 por m³ de esgoto faturado, bem abaixo do valor máximo unitário definido no edital, de R$ 1,60.
Para Casagrande, a Aegea teve capacidade de fazer uma proposta mais agressiva por já ter operações em Vila Velha e na Serra.
Questionado se a relação que o Estado tem com a companhia, que está presente na prestação de serviços de esgotamento sanitário no Espírito Santo desde 2012, representaria resultados mais promissores para o novo serviço, Casagrande avaliou que esse histórico ajuda.
"A Aegea é uma boa empresa. Aliás, todas (companhias) que participaram do leilão têm porte. Qualquer uma que ganhasse estaríamos bem de serviço. Mas ter uma empresa que já opera no Estado nos dá ainda mais segurança de que tudo será cumprido"
Renato Casagrande - Governador do ES
Governador Renato Casagrande durante o leilão da PPP do saneamento de Cariacica, na B3, em São Paulo Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES
O governador destacou que com a nova parceria, o Estado passa a ter contratados R$ 3,3 bilhões em investimentos na área de saneamento para os próximos anos, fruto das três concessões e PPPs (Vila Velha, Serra e Cariacica), de recursos captados junto ao Banco Mundial e ainda provenientes de recursos próprios da Cesan.
“Com esses investimentos vamos universalizar o saneamento na região da Grande Vitória até 2030. Ou seja, teremos 95% do sgoto tratado e isso representa avanços para a saúde e para a melhora da qualidade de vida da população”, destacou Casagrande.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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