Empresa de logística tem sua “nova Black Friday” durante a quarentena

Enquanto muitos segmentos da economia têm sofrido fortemente com os efeitos da crise do coronavírus, há setores que estão se destacando em meio à pandemia. Um deles é o logístico. Aqui no Estado alguns resultados positivos já foram constatados por empresas do ramo, como no aumento das compras eletrônicas no período de quarentena.
A Diálogo Logística, empresa especializada em entregas de itens leves nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, informou à coluna que registrou crescimento, no Espírito Santo, de 117% no volume diário de encomendas transportadas em abril com relação a março. A média diária e pedidos chegou a 44,7 ante 20,6 no mês anterior, puxada principalmente pelos setores de cosméticos e varejo.
No mercado nacional, também houve incremento das operações. A empresa alcançou uma alta de 160% de um mês para o outro. O resultado chega a ser comparável apenas aos períodos de Black Friday e Natal. Na primeira quinzena de abril, a demanda foi 33% superior à média alcançada, por dia, entre novembro e dezembro.