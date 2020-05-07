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Oportunidade

Empresa de logística tem sua “nova Black Friday” durante a quarentena

Algumas companhias aumentaram as vendas no período da pandemia do coronavírus. No Espírito Santo, empresa  dobrou o volume diário de encomendas

Públicado em 

07 mai 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Algumas empresas do setor de logística estão conseguindo bons resultados mesmo em meio à pandemia do coronavírus
Algumas empresas do setor de logística estão conseguindo bons resultados mesmo em meio à pandemia do coronavírus Crédito: Jens P. Raak/Pixabay
Enquanto muitos segmentos da economia têm sofrido fortemente com os efeitos da crise do coronavírus, há setores que estão se destacando em meio à pandemia. Um deles é o logístico. Aqui no Estado alguns resultados positivos já foram constatados por empresas do ramo, como no aumento das compras eletrônicas no período de quarentena.
A Diálogo Logística, empresa especializada em entregas de itens leves nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, informou à coluna que registrou crescimento, no Espírito Santo, de 117% no volume diário de encomendas transportadas em abril com relação a março. A média diária e pedidos chegou a 44,7 ante 20,6 no mês anterior, puxada principalmente pelos setores de cosméticos e varejo.
No mercado nacional, também houve incremento das operações. A empresa alcançou uma alta de 160% de um mês para o outro. O resultado chega a ser comparável apenas aos períodos de Black Friday e Natal. Na primeira quinzena de abril, a demanda foi 33% superior à média alcançada, por dia, entre novembro e dezembro.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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