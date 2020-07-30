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Inovação

Carteira estudantil de faculdade do ES vira cartão de pagamento

O documento usado por estudantes como identificação agora vai ter nova funcionalidade em estabelecimentos do Estado

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:00

Públicado em 

30 jul 2020 às 14:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Fucape passa a adotar carteirinha estudantil que realiza pagamentos
Fucape passa a adotar carteirinha estudantil que realiza pagamentos Crédito: Fucape/Divulgação
A tradicional carteirinha de estudante está ganhando algumas funcionalidades extras em uma faculdade do Estado. Duas empresas capixabas - a Fucape Business School e a Comprocard - se uniram e criaram uma carteira estudantil que, além de identificar o aluno e permitir o controle de acesso a áreas restritas da instituição, também vai funcionar como forma de pagamento.
De acordo com a Fucape, será um pagamento pré-pago para consumo em estabelecimentos dentro e fora da faculdade, onde o cartão da bandeira Comprocard é aceito. O objetivo da instituição de ensino é estreitar o relacionamento com o mercado, por meio das empresas capixabas.
O novo cartão do estudante, que poderá ser utilizado em mais de 10 mil estabelecimentos, vai neste primeiro momento funcionar apenas para a graduação na Fucape Vitória. Mas, de acordo com a faculdade, a novidade será ofertada em breve para os demais estudantes e unidades fora do Espírito Santo.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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