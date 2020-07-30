Carteira estudantil de faculdade do ES vira cartão de pagamento

Fucape passa a adotar carteirinha estudantil que realiza pagamentos Crédito: Fucape/Divulgação

A tradicional carteirinha de estudante está ganhando algumas funcionalidades extras em uma faculdade do Estado. Duas empresas capixabas - a Fucape Business School e a Comprocard - se uniram e criaram uma carteira estudantil que, além de identificar o aluno e permitir o controle de acesso a áreas restritas da instituição, também vai funcionar como forma de pagamento.

De acordo com a Fucape, será um pagamento pré-pago para consumo em estabelecimentos dentro e fora da faculdade, onde o cartão da bandeira Comprocard é aceito. O objetivo da instituição de ensino é estreitar o relacionamento com o mercado, por meio das empresas capixabas.