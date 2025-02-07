Só dá maluco no palco do apocalipse

O mundo anda tão louco que, na mesma semana em que viralizou o papo entre as inteligências artificiais, que devanearam sobre ser artistas e até criar um prêmio de reconhecimento à criatividade das IAs, Milton Nascimento, esse gigante da música mundial, foi mandado para a arquibancada na entrega do prêmio que ele já ganhou cinco vezes, porque no chiqueirinho ou área VIP, como queiram, só poderiam ficar os instagramáveis, eufemisticamente chamados de “interessantes para o vídeo do evento”.

O Grammy pirou de vez. Mas a avalanche de notícias amalucadas deste início de ano conseguiu superá-lo na espetacularização da deselegância.

Não sei como as coisas estão por aí, mas eu estou exausta. Me recuso a falar sobre Kanye West e Bianca Sensori. Não gosto da expressão vergonha alheia, mas acho que o Grammy deste ano conseguiu ultrapassar o conceito. Coisa sofrível compactuar com a ausência de conteúdo em prol da viralização em um evento que pretende premiar a arte.

Muito assunto para aqueles que ainda estão agendando a primeira reunião de trabalho para depois do carnaval. Entendo. Também queria estar alheia a tudo isso.

Mas jornalista é bicho curioso. Quer saber, pesquisar, analisar, compreender e explicar. Jornalismo é para sempre, uma vez que se estuda Semiótica, nunca mais você desvê o não visto.

Nem bem comecei a digerir o interesse pela Groenlândia, já estava diante da excitação do loteamento da Faixa de Gaza. Que esquina errada a humanidade dobrou para normalizar essa solução final?

Queria agora estar escrevendo sobre a Cher, arrasadora na sua última campanha de marketing, mas sigo fazendo a respiração de fogo do yoga para sobreviver à sucessão assustadora de fatos que mais parecem boatos. Talvez seja este o método: impedir a respiração profunda, o remédio que pode comprometer a indústria farmacêutica de forma brutal.

Na mesma linha de teorias conspiratórias, poderia também ser um ataque à libido universal. Afinal, quem consegue relaxar com possibilidades de intervenções, taxações, invasões e tantas ameaças? Nesse caso, recomendo ouvir em looping o dueto de Milton e Chico Buarque em "O que será", porque não tem remédio, nem nunca terá.

Milton Nascimento em seu show de despedida Crédito: Reprodução/GloboPlay

Eu estava na plateia do show de despedida dos palcos do Milton Nascimento em 2022. No gargarejo. Cantei todas as músicas, porque muitas conheço desde criança. Perdi a conta de quantos escritos elas me inspiraram.

Sigo indignada. Protestei silenciosamente ouvindo grande parte dos 34 discos do Milton esta semana. Que deleite. Senti a “voz de Deus”, como disse Elis Regina.