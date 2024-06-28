Muito prazer, eu sou a emoção que você reprime

Em tempos de palavras contidas, aquece o coração ver que o ato de dar voz, nome e cor às emoções produz um encantamento imediato.

O leque de emoções humanas não tem uma única camada, como um malmequer/bem-me-quer, está mais para uma peônia com suas incontáveis pétalas, ou, para usar o exemplo de uma flor mais próxima da cultura brasileira e tão farta quanto, para uma dália. Emoções muito secretas - como as pétalas escondidas - não podem ser nomeadas. Só o que é visto pela consciência pode receber um nome.

No primeiro filme, a pré-adolescente Riley passa pelo desafio de lidar com as emoções Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho, personagens que atuam no palco do seu cérebro. Esse jeito encantador de abordar a gestão de emoções se repete na continuação do filme, que apresenta à jovem quatro novas emoções: Ansiedade, Vergonha, Inveja e Tédio. Das básicas, segundo a psicologia, a que falta aqui é a Surpresa. Ou talvez não falte, não vou dar spoiler do filme.

Dar cara, cor e personalidade às emoções opera o milagre da arte, educa enquanto diverte e retém na memória da alma o aprendizado. E isso serve para todas as idades. Talvez até mais para adultos que, possivelmente, tiveram menos oportunidades de aprender sobre emoções de forma tão lúdica.

Mesmo nós – os adultos - ainda declaramos guerra ao bicho-papão das nossas emoções, sentimentos e afetos, três pontos fundamentais no mapa do autoconhecimento que, imagino, todos gostaríamos de percorrer.

Sem entender o que nos afeta de forma positiva ou negativa, seguimos sendo reprise do que pensamos que somos, mesmo quando não sentimos ser. A arte faz a gentileza de nos apresentar outras possibilidades de enredo sobre nós mesmos.

“Divertida Mente 2" apresenta novas emoções à protagonista, como a Ansiedade Crédito: Divulgação

Este trecho do poema "Arte Poética", do escritor argentino Jorge Luís Borges, traduz isso: Às vezes pelas tardes certo rosto contempla-nos do fundo de um espelho; a arte deve ser como esse espelho que nos revela nosso próprio rosto.

“Divertida Mente 2” ganhou o coração do público. As redes sociais estão inundadas de memes sobre emoções, inclusive aquelas que não estão entre as nove apresentadas. Os espectadores parecem dispostos a brincar de roteiristas.

Como curiosidade, vale falar que emoções como culpa, ciúmes e suspeita foram descritas, desenhadas, mas retiradas do roteiro, porque não passaram na avaliação final da equipe de roteiristas e do diretor Kelsey Mann. Eles queriam um filme que não fosse pesado e nem complexo demais. Ou talvez, estejam guardando essas e outras emoções para a série que vai estrear em 2025.