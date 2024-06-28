Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sextas Crônicas

Muito prazer, eu sou a emoção que você reprime

A chegada arrasadora aos cinemas do filme “Divertida Mente 2” dá uma pista de como estamos ávidos por temas humanos e lúdicos

Públicado em 

28 jun 2024 às 01:30
Aurê Aguiar

Colunista

Aurê Aguiar

Em tempos de palavras contidas, aquece o coração ver que o ato de dar voz, nome e cor às emoções produz um encantamento imediato.
O leque de emoções humanas não tem uma única camada, como um malmequer/bem-me-quer, está mais para uma peônia com suas incontáveis pétalas, ou, para usar o exemplo de uma flor mais próxima da cultura brasileira e tão farta quanto, para uma dália. Emoções muito secretas - como as pétalas escondidas - não podem ser nomeadas. Só o que é visto pela consciência pode receber um nome.
A chegada arrasadora aos cinemas do filme “Divertida Mente 2”, inclusive no Brasil, onde a estreia foi a segunda mais lucrativa da História, dá uma pista de como estamos ávidos por temas humanos e lúdicos.

Veja Também

Veja o que ‘Divertida Mente 2’ ensina sobre ansiedade

O amor está na moda?

A maldade não suporta o desprezo

No primeiro filme, a pré-adolescente Riley passa pelo desafio de lidar com as emoções Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho, personagens que atuam no palco do seu cérebro. Esse jeito encantador de abordar a gestão de emoções se repete na continuação do filme, que apresenta à jovem quatro novas emoções: Ansiedade, Vergonha, Inveja e Tédio. Das básicas, segundo a psicologia, a que falta aqui é a Surpresa. Ou talvez não falte, não vou dar spoiler do filme.
Dar cara, cor e personalidade às emoções opera o milagre da arte, educa enquanto diverte e retém na memória da alma o aprendizado. E isso serve para todas as idades. Talvez até mais para adultos que, possivelmente, tiveram menos oportunidades de aprender sobre emoções de forma tão lúdica.
Mesmo nós – os adultos - ainda declaramos guerra ao bicho-papão das nossas emoções, sentimentos e afetos, três pontos fundamentais no mapa do autoconhecimento que, imagino, todos gostaríamos de percorrer.
Sem entender o que nos afeta de forma positiva ou negativa, seguimos sendo reprise do que pensamos que somos, mesmo quando não sentimos ser. A arte faz a gentileza de nos apresentar outras possibilidades de enredo sobre nós mesmos.
Filme Divertida Mente 2
“Divertida Mente 2" apresenta novas emoções à protagonista, como a Ansiedade Crédito: Divulgação
Este trecho do poema "Arte Poética", do escritor argentino Jorge Luís Borges, traduz isso: Às vezes pelas tardes certo rosto contempla-nos do fundo de um espelho; a arte deve ser como esse espelho que nos revela nosso próprio rosto.
“Divertida Mente 2” ganhou o coração do público. As redes sociais estão inundadas de memes sobre emoções, inclusive aquelas que não estão entre as nove apresentadas. Os espectadores parecem dispostos a brincar de roteiristas.
Como curiosidade, vale falar que emoções como culpa, ciúmes e suspeita foram descritas, desenhadas, mas retiradas do roteiro, porque não passaram na avaliação final da equipe de roteiristas e do diretor Kelsey Mann. Eles queriam um filme que não fosse pesado e nem complexo demais. Ou talvez, estejam guardando essas e outras emoções para a série que vai estrear em 2025.
Por aqui, sigo emocionada. Torço para que a Riley, adulta, encontre muitas vezes o Encantamento, uma personagem etérea e mágica, com olhos grandes e brilhantes, cheia de graça e fluidez, que dança no ar com gestos amplos para expressar a imensidão de emoções que podemos - se quisermos - conhecer.

Aurê Aguiar

É jornalista e escritora, escreve quinzenalmente a coluna Sextas Crônicas

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Filme Crônica Ansiedade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados