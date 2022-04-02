Vamos combinar: alguém consegue entender a política no ES?

Palácio Anchieta, sede do governo estadual Crédito: Rodrigo Gavini

Fechada a janela de trocas de filiações partidárias, a política no Espírito Santo ficou com jeito de vaca não reconhecer bezerro. Um prenúncio de guerra de todos contra todos. No Senado, todos os candidatos contra Paulo Hartung , se Hartung for candidato. Na governadoria, todos contra Renato Casagrande , se Casagrande confirmar a candidatura. De quebra, um monte de fissuras dentro dos partidos, emulando um troca-troca frenético.

No passado recente, até as eleições de 2010, praticou-se a tal da geopolítica, neologismo usado na época para apelidar uma espécie de aliança (artificial) de todos com todos. Agora, muitos pintados para a guerra. Assim, tenho a impressão de que a nossa já famosa Teoria do Caranguejo é o novo amigo oculto das eleições de 2022 no Espírito Santo. Reza a teoria que o capixaba age como na panela de caranguejo: ninguém deixa ninguém sair da panela. Quem se destaca é imediatamente puxado de volta para a panela.

A resultante vem a ser a dificuldade de estabelecer, na sociedade e na política, uma cultura de confiança, colaboração e reciprocidade, importantes no processo de desenvolvimento. 2022 está assim. Maus presságios para a estabilidade política da gestão que vai assumir a liderança do Estado em 2023.

Até agora, todas as pré-candidaturas colocadas para governador repetem um mesmo refrão: vamos mudar e vencer. Mas a miríade de candidaturas não expressa legitimidade e respaldo popular para criar um projeto alternativo. Não têm cara de mudança e cancha para mobilizar e conversar com a sociedade. Já na vaga de senador, não se conhece ainda o significado das pré-candidaturas.

E aí? Aí que o estímulo à proliferação de candidaturas a governador - impulsionado pela reconhecida inteligência política do ex-governador Paulo Hartung - está produzindo um bumerangue político. A primeira vítima foi a ensaiada pré-candidatura de Eugênio Ricas, que já se retirou do páreo. Esse bumerangue produziu um desgaste político para o ex-governador. Basta ouvir o mercado político para constatar o desgaste. Hartung ainda não foi convincente sobre uma eventual candidatura ao Senado. Saberemos logo.

Com o fim das janelas partidárias, agora vem a fase da construção das candidaturas. Procurar Sua Excelência, o eleitor. Por enquanto, os principais líderes políticos são os mesmos. Paulo Hartung e Renato Casagrande. Estamos assistindo à lição gramsciana. O novo está nascendo, mas o velho ainda não morreu.

A política capixaba está em processo de transição até 2026. Essa transição será abreviada? Mas, aí, vem a dúvida socrática: quem é o novo e quem é o velho? Não imaginávamos, por exemplo, Felipe Rigoni presidindo o conservador União Brasil (fusão do PSL e do DEM) e, como presidente, arbitrando os gastos do orçamento generoso dos fundos eleitoral e partidário do União Brasil. No contexto do crescimento de uma cleptodemocracia. Isso aí é “nova política”?