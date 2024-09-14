Conjuntura dá sinais virtuosos para o ES, mas desafios estruturais permanecem

Todos os setores da economia cresceram. Mas o setor serviços cresceu mais: 4,5% do setor serviços; 1,3% da indústria em geral; e 0,7% do comércio varejista ampliado. Também no plano nacional o setor serviços comandou o desempenho. O consumo liderou o crescimento.

Além da boa colocação na competitividade regional, o ES ainda mantém a Nota A no Tesouro Nacional . Competitividade e responsabilidade fiscal. Ao lado de um quadro institucional de estabilidade política. São requisitos importantes para a atração de investimentos nacionais e internacionais.

Para completar o quadro de bons índices fiscais e de gestão no Estado, a Capital (Vitória) se posicionou em 3º lugar no ranking nacional de eficiência: cidades do Brasil que fazem mais gastando menos. À frente de Vitória, apenas Botucatu e Belo Horizonte.

O crescimento é virtuoso? Infelizmente, ainda não.

Assim como no plano nacional, aqui ainda temos que melhorar a produtividade, a competitividade e a baixa taxa de investimentos. No agregado nacional, a taxa de investimentos chegou a apenas 17%. Abaixo dos 25% necessários para a economia brasileira crescer a taxa de 5,0% ao ano.

No plano nacional, a reforma tributária terá efeito positivo na produtividade e no aumento do PIB potencial, com efeitos positivos regionais. No plano regional, o governo Casagrande já impulsiona o necessário aumento nos investimentos no setor do turismo e dos serviços e da inovação. Mas ainda aquém do necessário até 2032, quando terminam os incentivos fiscais.

Esse gargalo potencial já está sob a mira do governo estadual e da iniciativa privada. Vem daí o foco na atração de investimentos nacionais e internacionais. Sabendo-se que os investimentos internacionais tendem a crescer no Brasil em 2025.

O Brasil terá ganhos com a reforma tributária e com a transição energética. O ES também. Mas é preciso avançar na agenda da reestruturação de gastos públicos. Aqui e no país. Abrir espaço para melhorar a taxa de investimentos.

O governo capixaba tem ainda que, além do esforço de investimentos no turismo, intensificar (mais ainda) as articulações políticas nacionais (governo federal) e internacionais (investidores estrangeiros) para superar gargalos logísticos. A logística, sabemos, é um patrimônio geoeconômico do ES.

Obras na BR 262 na última década Crédito: Divulgação/Dnit

Tais iniciativas, já em curso, no turismo, na logística e na inovação são cruciais para superar o nosso problema estrutural da condição de plataforma de exportação de commodities. E nossa dependência relativa da economia do petróleo.