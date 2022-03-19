Brasil, um país à procura de uma bússola política e econômica

Bússola para o país: o ímpeto de um novo processo de mudança advirá da formação e da legitimidade de um novo bloco de poder Crédito: Freepik/Divulgação

Enquanto os políticos estão ziguezagueando para cumprir o prazo das filiações partidárias, a sociedade está atordoada com a piora na conjuntura. Está claro que 2022 está contratado: mais carestia, menos crescimento, mais pobreza. Está claro, também, que 2023 precisa ser recontratado: como criar forças políticas e econômicas para superar a piora da conjuntura?

Com esta difícil equação a ser resolvida, o foco está nas candidaturas presidenciais. Basta andar pelas ruas para ouvir brasileiros já conversando sobre em quem votar e por quê. No vai e vem das pesquisas de intenções de votos, as atenções estão em Bolsonaro Lula , enquanto a terceira via patina. A incógnita crescente é: que candidatura vai conseguir amealhar força para ajustar a bússola do país?

Vêm daí algumas constatações políticas que só fazem crescer a incógnita. A primeira é a de que o país já vive num semipresidencialismo “de fato”, o do Centrão diante de um presidente mais frágil. A segunda é a de que, a se confirmar a repetição do peso do não voto (brancos, nulos e abstenções), o futuro presidente terá déficit de legitimidade – como já tiveram Dilma Rousseff em 2014 e o próprio Bolsonaro em 2018. E a terceira é a de que as mudanças esperadas requerem um novo pacto de poder.

O problema da difícil costura de um novo bloco de poder é o mais intrincado. Hoje, o bloco de poder tem como espinha dorsal a predominância de parte da burocracia estatal – no Executivo, no Judiciário e no Legislativo –, que se articula para conquistar e preservar benefícios e direitos, e parte do empresariado, que se articula para preservar isenções, subsídios e desonerações. Essa espinha dorsal sustenta a força do Centrão.

Assim, o ímpeto de um novo processo de mudança advirá da formação e da legitimidade de um novo bloco de poder. Com força suficiente para um processo de restauração. Para além do sistema de partidos, bloco de poder, na definição de Fernando Henrique Cardoso , “é algo que engloba, além dos partidos, os produtores e os consumidores, os empresários e os assalariados, os cientistas e os criadores de cultura, e que se apoia também nos quadros civis e militares das grandes carreiras de Estado”.

Nesse contexto, o presidente eleito vai precisar conquistar o apoio do Congresso, num “modus vivendi” de uma Constituição parlamentarista. Isso requer a formação de uma coalizão de governo que leve em conta a preferência mediana do Congresso , isto é, o peso relativo dos diversos partidos políticos. Governar com a preferência mediana é fundamental.

Lula, por exemplo, teve problemas porque o PT chegou a ter 60% dos ministérios e apenas 18% das cadeiras na Câmara Federal . Bolsonaro também teve esse problema, até entregar os anéis para o Centrão. Além disso, deverá ser necessário votar no Congresso o projeto do semipresidencialismo, para formalizar o sistema, a vigorar a partir de 2026.

Essa percepção de que as mudanças sócio-econômicas requerem capital político respaldado em novo bloco de poder precisa guiar as alianças da candidatura que, uma vez vitoriosa nas urnas, vai governar o Brasil. Pois que as mudanças precisam mexer no cerne do pacto de poder vigente. Do contrário, a permanência do status quo vai aprofundar conflitos e impedir a superação da anomia social.