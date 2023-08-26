Brasil: como fazer 50 anos em 4?

Gradualmente, a opinião publicada, mais nas mídias tradicionais e menos na redes sociais, volta a pautar a chamada “agenda do futuro”. Ao lado das “agendas pendentes”. Bom sinal. Uma nova retomada do animus reformista do período 1986 - 2006.

Neste contexto, ainda é preciso saber se a opinião publicada vai conseguir dialogar com as expectativas da sociedade. E com o Congresso Nacional . Conservador ou não, o Congresso se move pelas pressões da sociedade. Continua sendo a cara do Brasil.

Isso posto, é preciso criar consenso político em torno da definição das agendas prioritárias. As reformas econômicas em curso são necessárias, mas não suficientes. O Brasil não avançará para o desenvolvimento sustentável sem reformas políticas. O arcabouço institucional vigente é regressivo. E há que se avançar, também, na agenda verde do século XXI.

Nas prioridades econômicas, depois do marco fiscal e da reforma tributária , será preciso continuar pautando reformas microeconômicas. E entrar na pauta de transição para a agenda ESG, em elaboração na órbita do ministro Haddad . Voltar, também, a cuidar da necessária agenda da qualidade dos gastos, já na órbita da ministra Tebet

Ainda no plano fiscal, volta-se a debater o critério de mensuração da dívida pública, para efeito da ancoragem das expectativas e da reestruturação dos investimentos públicos e privados. Trata-se da adoção da dívida pública líquida como regra da política fiscal.

Em abril, a dívida bruta estava na faixa de 73,2% do PIB. E a dívida líquida em 57%. Como se sabe, a dívida líquida exclui os ativos do governo, como as reservas e outros fundos.

No plano institucional, é bom sinal ver que os economistas voltam a olhar as reformas políticas como pré-requisito para a prosperidade do país. Estão de volta recorrentes questões e nós górdios do nosso arcabouço institucional.

O sistema eleitoral uninominal que produz baixa representatividade. O sistema partidário fragmentado e oligárquico. A distribuição das cadeiras por estados na Câmara Federal , que subrepresenta os eleitores dos estados maiores. E o regime de governo de parlamentarismo branco.

Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo do Brasil Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Tudo somado, trata-se de buscar a contenção do processo de liquefação política em curso, para usar uma imagem simbólica de José Casado. Liquefação obviamente regressiva.

A agenda do Lula 3 está cumprindo o requisito da retomada de agendas perdidas (Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Desenrola, Reforma Tributária e PAC, entre outras). Essa agenda é necessária, mas não suficiente.

Nos anos 1950, JK falava em fazer 50 anos em 5. O Brasil volta a ter um momento histórico de corrida para superar retrocessos e atrasos. Esse é o desafio de Lula 3.

Aí é que vem a chamada agenda do futuro, a partir da posição estratégica do Brasil como potência climática, alimentar e mineral. Uma agenda nova, “voltada para a integração às novas cadeias de valor da economia globalizada, que está se reestruturando a partir da guerra comercial entre os Estado Unidos e a China” , como pontua Luiz Carlos Azedo.

Os bons gestores costumam dizer que a efetividade é resultante da capacidade de definir uma “agenda de poucas e boas”. A velha questão recorrente da primazia da definição de prioridades.

Está valendo essa perspectiva. Mas também as urgências do futuro que já chegou. A agenda de transição ESG, conjugada com a agenda de cooperação federativa, também na órbita do ministro Haddad.

É preciso criar consenso na sociedade, e nesta direção é importante a “cruzada” emergente das mídias. É preciso também criar consenso federativo, pois estados e municípios serão essenciais como canais de mediação e realização de entregas.