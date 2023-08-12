Sincericídio de Romeu Zema mexeu no vespeiro do pacto de poder

Na vibe do seu perfil de CEO eleito pela chamada nova política, e falando para os seus convertidos, ele mexeu no vespeiro do arranjo de poder em vigor no Brasil. O seu sincericídio mostra falta de traquejo político, embora já esteja em seu segundo mandato. Em política, como aliás na vida, dois e dois são cinco, como na música de Caetano. O mundo caiu na cabeça dele. Do ponto de vista político, deu um tiro no pé. Perdeu popularidade.

reforma tributária mexe no contrato social e no arranjo (pacto) de poder em vigor. Este é o vespeiro: o conflito distributivo. Agora, a palavra está com o Senado da República , a Casa dos Estados. Por isso, os governadores estão mobilizados.

Enquanto isso, as falas de Zema revivem os movimentos separatistas, como a Farroupilha dos gaúchos. Atira no federalismo. Ora, o federalismo faz parte da frágil argamassa que tem mantido o Brasil já distante das ideias separatistas. Um país continental, com sociedade heterogênea e recorrentes clivagens regionais e sociais. O federalismo ajuda a soldar a unidade nacional, pela via da democracia.

A reforma tributária pretende ser uma poderosa ferramenta para diminuir as desigualdades e estimular o crescimento econômico, com aumento da produtividade. Ela mexe com a distribuição de poder econômico e poder político no país. É por isso que é longa a transição para a sua completa implantação. Gradualismo que vai resultar em novo arranjo de poder.

Nesse contexto, se o governador Zema tiver mesmo a intenção de articular novo pacto federativo, é melhor buscar o caminho político-institucional. Hoje, o pacto tem feições assimétricas e propícias ao conflito. O conflito impulsionado por Zema é um sintoma desta situação. Há que se construir caminhos para um federalismo cooperativo – em nome da estabilidade política da República Federativa do Brasil.

Romeu Zema, governador de Minas Gerais Crédito: Divulgação

Em vez de colocar fogo no circo, o governador faria melhor se fosse por esse caminho da cooperação federativa, na linha do governador capixaba, Renato Casagrande

Agora, os ajustes da reforma tributária passam pelo Senado. A reforma deve reajustar o pacto federativo. No médio prazo, reformas políticas podem melhorar ainda mais o pacto federativo: tanto mudanças no sistema eleitoral, quanto a redistribuição do número de cadeiras por estado na Câmara Federal – uma redistribuição pode conter tanto a tirania da maioria, quanto o veto da minoria. Em suas colocações, o governador Zema estimula a tirania da maioria.