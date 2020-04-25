A cena política capixaba apertou o "pause", mas não está congelada

Sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo: eleições na entidade têm viés político Crédito: Fernando Madeira

Andei conversando, virtualmente, com lideranças do mercado político. Gente que sabe onde as corujas dormem. Aqui, a política apertou o “pause”, mas não está congelada. Os atores políticos estão em movimento. O tabuleiro está mais para xadrez. O ambiente da pandemia amplia a complexidade e as incertezas. Mas as incertezas fazem parte da política.

No momento, o tabuleiro se locomoveu para o ambiente sucessório na Findes. É tergiversação dizer que a disputa na entidade não é política. É e sempre foi. As eleições nas entidades do Sistema S têm influências políticas internas e externas. O exemplo mais recente é o das últimas eleições no Sebrae regional.

Agora, na Findes, há uma disputa – legítima – de dois projetos distintos. Tem a “situação” e tem a “oposição”. Simples assim. A Findes é uma entidade de grande prestigio simbólico, embora o Sistema S tenha recebido muitas críticas nos últimos anos. Exercendo o seu prestigio, a Findes encaminhou no último sábado (21) ao governador Casagrande e aos 78 prefeitos do ES vários pleitos “para enfrentar a crise da Covid-19”, conforme diz o documento publicado. São pleitos legítimos. Mas muitos deles extrapolam as capacidades de respostas dos governos estadual e municipal. É um “checklist” legítimo. Mas os pleitos desgastam o governador e os prefeitos. Muitas das demandas deveriam ter outro destino: o governo federal, através da CNI. Jogo jogado: ambiente de campanha sucessória na Findes.

O tabuleiro também mira as eleições municipais do final do ano. É hora de acumular forças. Um perde e ganha em número de filiações de prefeitos. O Cidadania, do prefeito Luciano Rezende, cresceu bem. O Republicanos, de Amaro Neto e Erick Musso, cresceu muito. O PSB, do governador Casagrande, também. O PDT continua relevante. O PSDB também. O MDB perdeu força.

O mercado enxerga movimentos dos três polos de poder mais visíveis no ES – além do avanço do bolsonarismo. O polo do governador vai para as eleições com a força “natural” do poder incumbente. O polo liderado pelos Republicanos tende a crescer muito politicamente e pode se cacifar como “fiel da balança”, agora aliado ao bolsonarismo no plano nacional. E o polo referenciado no ex-governador Paulo Hartung poderá estar nas disputas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, por exemplo.