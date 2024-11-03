Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crônica

Música, letra e dança: uma homenagem tardia a Antônio Cícero

Na voz cada vez mais rouca da irmã Marina Lima, Antônio Cícero nos fez acreditar que nada de mal nos alcança

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 03:00

Públicado em 

03 nov 2024 às 03:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Naquela noite em que Sérgio Blank e eu conversávamos sobre as razões que moviam nossa escrita, ele se deteve na afirmação de que, na maior parte das vezes, eu me sentia influenciada mais pelas canções do que pela própria literatura.
Contei o que alguns na plateia sabiam há mais tempo: que cresci com a agulha do toca-discos chiando na sala enquanto eu brincava, no embalo de melodias que plantaram em mim um amor incondicional pelas suaves e sagradas canções deste país.
Eu tinha pouca ou nenhuma ideia do que viria pela frente, dos projetos, das perspectivas, das perdas e dos amores, das palavras, dos sucessos e dos desafetos. Desconhecia a matemática das escolhas, a química das expectativas desfeitas e a poesia escondida no tempo, e toda a tragédia do mundo, nos meus sete anos de idade, estava inteiramente concentrada nas terríveis sombras do Brejo da Cruz.

Veja Também

'Minha vida se tornou insuportável', diz poeta Antonio Cícero em carta de despedida

O tempo voou e, nos dias seguintes à partida de Antônio Cícero, neste estranho e ligeiramente tumultuado outubro, revisitei as memórias daquela noite a respeito das razões da escrita, do encontro entre letra e música, dos sons de cada palavra, de uma influência sólida e constante, mas leve, quase sutil, do que ouço no que escrevo.
Cícero, afinal, foi um dos poetas mais musicais de todos, um cara que viu a potência da poesia na canção, entrelaçando a música e a literatura com gentileza e aconchego.
Escritor, filósofo e letrista, ele equilibrou como poucos o popular e o erudito, o afeto e a política, a filosofia e o simples da vida que escolheu interromper para barrar o avanço da terrível doença de Alzheimer. Cícero, ao que parece, viveu e morreu o que escrevia. Quando deixou de lembrar das pessoas e das coisas, decidiu abreviar o que viria.
Atonio Ci
Antônio Cícero Crédito: Chico Cerchiaro/Companhia das Letras
Suas composições, como os poemas, ficaram e ficarão. É dele a estrofe que esconde uma das minhas combinações favoritas nos discos como na vida: música, letra e dança. São dele os versos que lembram da alegria de tomar o mundo feito Coca-Cola, da tolice de viver a vida sem aventura, do fato de que os momentos felizes não estão escondidos nem no passado nem no futuro, do que representa abrir os braços e fazer um país.
Na voz cada vez mais rouca da irmã Marina Lima, Antônio Cícero nos fez acreditar que nada de mal nos alcança.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Tópicos Relacionados

Música Poema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados