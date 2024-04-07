Carta aberta a Vinicius Júnior: não basta não ser racista

Prezado Vinicius Júnior,

Dizer que você tem sido gigante é chover numa imensa poça de molhado. Seus feitos são evidentes até pra mim, que sei pouquíssimo de futebol. Os dribles que você dança, os gols que coleciona, a força com que se defende dos equivocados e o futuro que desenha com os pés confirmam: estamos mesmo diante de um craque.

É um crime, em muitos sentidos, que o seu bailado não seja suficiente para evitar a impiedosa ação do racismo sobre você.

Para a nossa sorte, Vini Jr., você é atrevido. Um atrevimento que significa velocidade, habilidade e capacidade de driblar adversários como quem brinca, sorri, samba à brasileira. Um atrevimento que se traveste em seguir jogando bonito apesar das ofensas que parte dos torcedores destina a você.

Você ousou ser grande sendo preto, num país formado sobre as bases do colonialismo, do autoritarismo e da escravidão. Ousou dizer, tendo apenas 20 e poucos anos, que passou da hora de um país como a Espanha rever o passado explorador e reorganizar seu lugar na História da civilização contemporânea.

Esse passado talvez explique o racismo como prática recorrente, estruturada e naturalizada no país em que você escolheu jogar, Vini. Mas não justifica a falta de providências da Justiça e do futebol contra os criminosos sentados na arquibancada. É o que esperamos e esperançamos: justiça e providências, mudanças e punições.

Você esbanja coragem e fala por muitos. Tem a chance de ser ouvido numa escala que a maioria dos seus não tem, não teve nem teria. A vulnerabilidade que você revelou chorando na entrevista da TV, dizendo que sente cada vez menos vontade de jogar, mas que vai seguir lutando, fortalece a admiração que você inspira em muitos de nós.

Vinicius Júnior ficou bastante emocionado ao falar de racismo em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Houve no Espírito Santo, alguns anos atrás, um artista chamado Sérgio Sampaio. Numa de suas canções, ele cantava:

Como é maiúsculo

O artista e a sua canção

Relação entre Deus e o músculo

Que faz poderosa a sua criação

Pensando bem

É um mistério

Como é misterioso o coração

Você é um artista, Vini Jr., um artista maiúsculo como Sampaio era. Não deve ser à toa que você carrega a paixão no nome - Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior. E, mesmo que pareça, você não está sozinho. Pretos, como também os brancos que compreendemos nosso privilégio e nosso papel na batalha contra o racismo, estamos com você, apesar da solidão que imagino você sinta quando recebe ofensas no campo.