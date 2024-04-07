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Crônica

Carta aberta a Vinicius Júnior: não basta não ser racista

Você ousou ser grande sendo preto, num país formado sobre as bases do colonialismo. É um crime, em muitos sentidos, que o seu bailado não seja suficiente para evitar a impiedosa ação do racismo sobre você

Públicado em 

07 abr 2024 às 02:30
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Prezado Vinicius Júnior,
Dizer que você tem sido gigante é chover numa imensa poça de molhado. Seus feitos são evidentes até pra mim, que sei pouquíssimo de futebol. Os dribles que você dança, os gols que coleciona, a força com que se defende dos equivocados e o futuro que desenha com os pés confirmam: estamos mesmo diante de um craque.
É um crime, em muitos sentidos, que o seu bailado não seja suficiente para evitar a impiedosa ação do racismo sobre você.
Para a nossa sorte, Vini Jr., você é atrevido. Um atrevimento que significa velocidade, habilidade e capacidade de driblar adversários como quem brinca, sorri, samba à brasileira. Um atrevimento que se traveste em seguir jogando bonito apesar das ofensas que parte dos torcedores destina a você.

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Você ousou ser grande sendo preto, num país formado sobre as bases do colonialismo, do autoritarismo e da escravidão. Ousou dizer, tendo apenas 20 e poucos anos, que passou da hora de um país como a Espanha rever o passado explorador e reorganizar seu lugar na História da civilização contemporânea.
Esse passado talvez explique o racismo como prática recorrente, estruturada e naturalizada no país em que você escolheu jogar, Vini. Mas não justifica a falta de providências da Justiça e do futebol contra os criminosos sentados na arquibancada. É o que esperamos e esperançamos: justiça e providências, mudanças e punições.
Você esbanja coragem e fala por muitos. Tem a chance de ser ouvido numa escala que a maioria dos seus não tem, não teve nem teria. A vulnerabilidade que você revelou chorando na entrevista da TV, dizendo que sente cada vez menos vontade de jogar, mas que vai seguir lutando, fortalece a admiração que você inspira em muitos de nós.
Vinicius Júnior ficou bastante emocionado ao falar de racismo em entrevista coletiva
Vinicius Júnior ficou bastante emocionado ao falar de racismo em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Houve no Espírito Santo, alguns anos atrás, um artista chamado Sérgio Sampaio. Numa de suas canções, ele cantava:
Como é maiúsculo
O artista e a sua canção
Relação entre Deus e o músculo
Que faz poderosa a sua criação
Pensando bem
É um mistério
Como é misterioso o coração
Você é um artista, Vini Jr., um artista maiúsculo como Sampaio era. Não deve ser à toa que você carrega a paixão no nome - Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior. E, mesmo que pareça, você não está sozinho. Pretos, como também os brancos que compreendemos nosso privilégio e nosso papel na batalha contra o racismo, estamos com você, apesar da solidão que imagino você sinta quando recebe ofensas no campo.
Estamos com você, porque Angela Davis tem toda razão. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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