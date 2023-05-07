Após três anos de perdas e distanciamentos, resistimos. Ufa

Resistência Crédito: Fernando Madeira

Andei pensando nos significados da palavra resistência. Depois de três anos de perdas e distanciamentos, do carnaval que trouxe a alegria de volta, das águas de março, dos feriados de abril e das celebrações do comecinho de maio, estava claro que havia ali um bom termo para resumir as coisas do passado recente. Resistimos. Ufa.

Um ano antes, havíamos aprendido que na cultura da morte viver é uma desobediência civil e que desistir não precisa ser opção, mesmo num país de fatos inimagináveis.

Fortalecemos o talento para equilibrar demandas e desejos. Voltamos a ver a arte de perto e no coletivo, relembrando o quanto ela nos une, nos conecta e nos fortalece. Alimentamos a esperança em dias, noites e madrugadas melhores.

Resistimos - não custa repetir. Ufa.

O contexto era distante, mas nem tanto, do tempo em que elegemos entusiasmo como a palavra do momento. Naquela época, havíamos sido desafiados a eleger substantivos, adjetivos, advérbios ou verbos que representassem a realidade diante de nós.

Tínhamos esperança em temporadas melhores e crença na ideia segundo a qual não se deve julgar cada dia pelas colheitas e sim pelas sementes. Mas havia também mais tristeza que alegria, mais descrença que confiança, mais medo que coragem.

Estávamos desanimados com o cenário econômico e entristecidos com as perspectivas coletivas, conscientes dos imensos desafios erguidos ao redor. De alguma maneira, mesmo sem perceber, também colocávamos a paciência e firmeza dos propósitos em prática.

Resistimos. Ufa.

A palavra resistência pode ter muitos sentidos. O primeiro, e mais básico, vem do dicionário: substantivo feminino; ato ou efeito de resistir; propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo.

Mas também há outros.

Resistência lembra persistência, solidez, proteção, oposição ao que incomoda. Para a Biologia, é a capacidade de um organismo de suportar diferentes condições ambientais, como calor, frio, umidade e pressão. Para a Psicologia, um obstáculo emocional que nos impede de lidar com sentimentos como a tristeza, o medo ou a raiva.

Conforme a Física, significa a medida da oposição que um material oferece à passagem de corrente elétrica através dele ou a quantidade de energia dissipada em forma de calor quando há uma passagem de corrente. Na visão dos químicos, trata-se da propriedade dos materiais que impede sua decomposição ou transformação química.