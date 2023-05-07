Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crônica

Após três anos de perdas e distanciamentos, resistimos. Ufa

Tínhamos esperança em temporadas melhores e crença na ideia segundo a qual não se deve julgar cada dia pelas colheitas e sim pelas sementes. Mas havia também mais tristeza que alegria, mais descrença que confiança, mais medo que coragem

Públicado em 

07 mai 2023 às 00:15
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Ato em solidariedade às famílias das vítimas de chacina. Eles saíram da Prainha de Santo Antônio e seguiram até a Basílica
Resistência Crédito: Fernando Madeira
Andei pensando nos significados da palavra resistência. Depois de três anos de perdas e distanciamentos, do carnaval que trouxe a alegria de volta, das águas de março, dos feriados de abril e das celebrações do comecinho de maio, estava claro que havia ali um bom termo para resumir as coisas do passado recente. Resistimos. Ufa.
Um ano antes, havíamos aprendido que na cultura da morte viver é uma desobediência civil e que desistir não precisa ser opção, mesmo num país de fatos inimagináveis.
Fortalecemos o talento para equilibrar demandas e desejos. Voltamos a ver a arte de perto e no coletivo, relembrando o quanto ela nos une, nos conecta e nos fortalece. Alimentamos a esperança em dias, noites e madrugadas melhores.
Resistimos - não custa repetir. Ufa.
O contexto era distante, mas nem tanto, do tempo em que elegemos entusiasmo como a palavra do momento. Naquela época, havíamos sido desafiados a eleger substantivos, adjetivos, advérbios ou verbos que representassem a realidade diante de nós.

Veja Também

Filme sobre Belchior ilumina o papel da arte em tempos bicudos

Três anos depois, memórias da pandemia abrem espaço para novas histórias

“Entre Mulheres” retrata opressão dos homens elevada à máxima potência

Tínhamos esperança em temporadas melhores e crença na ideia segundo a qual não se deve julgar cada dia pelas colheitas e sim pelas sementes. Mas havia também mais tristeza que alegria, mais descrença que confiança, mais medo que coragem.
Estávamos desanimados com o cenário econômico e entristecidos com as perspectivas coletivas, conscientes dos imensos desafios erguidos ao redor. De alguma maneira, mesmo sem perceber, também colocávamos a paciência e firmeza dos propósitos em prática.
Resistimos. Ufa.
A palavra resistência pode ter muitos sentidos. O primeiro, e mais básico, vem do dicionário: substantivo feminino; ato ou efeito de resistir; propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo.
Mas também há outros.
Resistência lembra persistência, solidez, proteção, oposição ao que incomoda. Para a Biologia, é a capacidade de um organismo de suportar diferentes condições ambientais, como calor, frio, umidade e pressão. Para a Psicologia, um obstáculo emocional que nos impede de lidar com sentimentos como a tristeza, o medo ou a raiva.
Conforme a Física, significa a medida da oposição que um material oferece à passagem de corrente elétrica através dele ou a quantidade de energia dissipada em forma de calor quando há uma passagem de corrente. Na visão dos químicos, trata-se da propriedade dos materiais que impede sua decomposição ou transformação química.
Resistência tem a ver com isso tudo. Mas há quem diga que ela é mesmo aquela voz da nossa cabeça que nos empurra a seguir quando tudo aponta o contrário.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Tópicos Relacionados

Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados