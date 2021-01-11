O que o mundo precisa aprender sobre saúde com a China?

Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash

É importante reconhecer que estamos diante de uma potência. O que vemos ao invés desse reconhecimento é um fenômeno de xenofobia contra os chineses e tudo que vem da China. De forma imprudente, somos agressivos e criticamos fortemente a cultura chinesa e este movimento cresceu desde que a pandemia originada no país se espalhou pelo mundo. A sinofobia, que é o sentimento anti-China, se prolifera mais rápido que o vírus da Covid-19.

A China enfrenta o coronavírus desde dezembro de 2019 e tornou-se um exemplo no enfrentamento, através da grande adesão da população com relação ao isolamento físico, bem como ao respeito aos planos de contingência em Wuhan, cidade onde tudo se iniciou. O governo anunciou ao mundo rapidamente o que estava acontecendo e construiu em dez dias um hospital com dez mil leitos.

O país enviou toneladas de suprimentos para países da Europa que tiveram dificuldades com a sobrecarga dos sistemas de saúde. A solidariedade chinesa foi colocada à mesa e as liberdades individuais ficaram em segundo plano. E potente como é, mostrou ao mundo onde se concentra a produção dos insumos. Foram exportados ventiladores mecânicos e equipamentos de proteção para o mundo inteiro enquanto ainda enfrentavam os efeitos da doença.

CUIDADOS EM SAÚDE

Além de nos ensinar como conduzir uma pandemia através de comportamentos sociais, condutas governamentais e detenção de produção e tecnologia, é preciso enaltecer a habilidade dos chineses em nortear os cuidados em saúde através da junção dos conhecimentos de medicina ocidental somados as habilidades desenvolvidas na medicina tradicional chinesa.

Esta integração proporcionou a junção do suporte de proteção à vida através da assistência respiratória feita pelo olhar ocidental com a melhoria das condições físicas e de imunidade realizadas pela medicina tradicional chinesa. Um tratando os sintomas, outro as causas, juntos, se complementando.