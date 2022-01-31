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Como você busca informações sobre dor lombar?

É vital que os órgãos mencionados mudem sua forma de publicar e educar ao público, dado o nível de importância do tema e das repercussões que podem ocorrer ao divulgar informações não confiáveis

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

31 jan 2022 às 02:00
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Dor na lombar, colchão não confortável
A melhor maneira para cuidar da dor lombar é buscar essas informações com equipe atualizad Crédito: Anna Bizon/Freepik
De forma corriqueira, recorremos ao Google para pesquisas rápidas sobre diversos assuntos. A ferramenta deixou a enciclopédia obsoleta e isso se estende também a alguns serviços, o direcionamento é imediato e se aprende de quase tudo.
Infelizmente, no entanto, a inteligência artificial não nos protege da informação falsa em diversas situações. No caso do tema dor lombar os sites oficiais brasileiros patrocinados por órgãos governamentais e conselhos profissionais e associações de medicina e fisioterapia demonstraram baixos padrões de credibilidade, segundo pesquisa recente.
Buscar informação na internet deve ser algo realizado com filtros, entendendo a procedência da informação, mas o que se percebe é que sites como o do Ministério da Saúde trazem explicações e recomendações que não estão presentes nas principais recomendações internacionais para dor lombar.
Apesar de o nível de leitura das informações ser apropriado para informações de educação orientada ao paciente, com linguagem acessível para pessoas que não são da área da saúde, o conteúdo não é confiável e com isso o paciente pode adotar condutas que não condizem com as diretrizes de prática clínica ou criando crenças limitantes sobre seu estado de saúde que podem atrapalhar o tratamento.
É vital que os órgãos mencionados mudem sua forma de publicar e educar ao público, dado o nível de importância do tema e das repercussões que podem ocorrer ao divulgar informações não confiáveis. Quando ao paciente, a melhor maneira para cuidar da dor lombar é buscar essas informações com equipe atualizada que guiam o diagnóstico e o tratamento da dor lombar em todo o mundo.

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Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

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