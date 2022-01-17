Um respiro reflexivo sobre imunidade

De acordo com Adrieli Borsoe, é preciso se alimentar bem para manter uma boa imunidade Crédito: Pexels/Sharon

O ano iniciou e o número de pessoas com queixas respiratórias cresceu grandemente. E os sintomas se confundem entre síndrome gripal, resfriados simples, Covid19 e suas variantes. As pessoas estão tendendo a não testar por acharem estar com gripe e se automedicam com o antiviral da vez.

O que aparentemente não aprendemos é que a melhor maneira para enfrentar doenças é mantendo o corpo com uma boa estratégia resolutiva para o que vier. É preciso se proteger do contágio, mas se o mesmo acontecer, que o corpo consiga se defender.

Um olhar afetuoso sobre a medicina tradicional chinesa nos aproxima dos conhecimentos sobre o Wei Qi, ou Qi de defesa. Seria o equivalente ao nosso sistema imune e protege o corpo contra invasão de fatores patogênicos, além de aquecer nossa pele. Esta energia é formada pelo ar inspirado e aquecido e pelos alimentos nutritivos que ingerimos. Daí se entende a importância de saber respirar e controlar nossos batimentos cardíacos, mas também as boas escolhas alimentares.

Esta energia, quando formada circula pelo corpo e se mantêm em sua superfície, de modo a não deixar a doença penetrar. Sendo uma sabedoria milenar, a medicina chinesa não tinha conhecimento de vírus e bactérias, mas entendia que pode haver invasão do corpo por fatores patogênicos externos. Um corpo forte não permite a entrada de oportunistas, e quando esta barreira é transpassada, há uma boa resposta vivendo os ciclos naturais da doença e os sintomas são mais brandos.

O que os conhecimentos antigos ensinam sobre o processo de adoecimento é que não devemos interromper o ciclo de melhora, o corpo precisa trabalhar e às vezes os sintomas são incômodos. A febre é um aumento da temperatura corporal com função semelhante a que usamos ao ferver algo para esterilizar. A tosse, os espirros e a expectoração são importantes para expulsar o fator adoecedor.