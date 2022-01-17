Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Um respiro reflexivo sobre imunidade

Um olhar sobre a medicina chinesa nos aproxima dos conhecimentos sobre o Wei Qi ou Qi de defesa. Esta energia é formada pelo ar inspirado e aquecido e pelos alimentos nutritivos que ingerimos

Públicado em 

17 jan 2022 às 09:43
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

De acordo com Adrieli Borsoe, é preciso se alimentar bem para manter uma boa imunidade
De acordo com Adrieli Borsoe, é preciso se alimentar bem para manter uma boa imunidade Crédito: Pexels/Sharon
O ano iniciou e o número de pessoas com queixas respiratórias cresceu grandemente. E os sintomas se confundem entre síndrome gripal, resfriados simples, Covid19 e suas variantes. As pessoas estão tendendo a não testar por acharem estar com gripe e se automedicam com o antiviral da vez.
O que aparentemente não aprendemos é que a melhor maneira para enfrentar doenças é mantendo o corpo com uma boa estratégia resolutiva para o que vier. É preciso se proteger do contágio, mas se o mesmo acontecer, que o corpo consiga se defender.
Um olhar afetuoso sobre a medicina tradicional chinesa nos aproxima dos conhecimentos sobre o Wei Qi, ou Qi de defesa. Seria o equivalente ao nosso sistema imune e protege o corpo contra invasão de fatores patogênicos, além de aquecer nossa pele. Esta energia é formada pelo ar inspirado e aquecido e pelos alimentos nutritivos que ingerimos. Daí se entende a importância de saber respirar e controlar nossos batimentos cardíacos, mas também as boas escolhas alimentares.
Esta energia, quando formada circula pelo corpo e se mantêm em sua superfície, de modo a não deixar a doença penetrar. Sendo uma sabedoria milenar, a medicina chinesa não tinha conhecimento de vírus e bactérias, mas entendia que pode haver invasão do corpo por fatores patogênicos externos. Um corpo forte não permite a entrada de oportunistas, e quando esta barreira é transpassada, há uma boa resposta vivendo os ciclos naturais da doença e os sintomas são mais brandos.
O que os conhecimentos antigos ensinam sobre o processo de adoecimento é que não devemos interromper o ciclo de melhora, o corpo precisa trabalhar e às vezes os sintomas são incômodos. A febre é um aumento da temperatura corporal com função semelhante a que usamos ao ferver algo para esterilizar. A tosse, os espirros e a expectoração são importantes para expulsar o fator adoecedor.

Veja Também

Assimetria craniana no bebê: a cabecinha amassada

Não se engane, você vale a pena e a busca por um novo ano melhor

Educação em massa é uma saída para o fim da violência obstétrica

Quanto mais fraco o Qi de defesa, mais a doença se aprofunda e mais fortes e sistêmicos são os sintomas. Desta forma, para cuidar da imunidade, queira se alimentar bem e respirar profundo, ainda que de máscara.

Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável
Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados