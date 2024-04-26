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Economia

Zucchi entra no mercado de galpões em busca de diversificação

A opção de investimento foi por um dos segmentos que mais cresce no Espírito Santo: armazéns logísticos. A Zucchi Log começa a operar no mês que vem

Públicado em 

26 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Galpão da Zucchi Log, na Serra
Galpão da Zucchi Log, na Serra Crédito: Divulgação/Zucchi Log
A Zucchi Luxury Stones, do empresário Jonas Zucchi, é uma das mais importantes do mercado de exportação de rochas naturais do Brasil. Trinta anos depois de abrir sua beneficiadora de quartzito, mármore e granito, o fundador da Zucchi, de olho na diversificação, resolveu colocar o pé no mercado imobiliário. A opção de investimento foi por um dos segmentos que mais cresce no Espírito Santo: armazéns logísticos. A Zucchi Log começa a operar no mês que vem.
O empreendimento, um investimento de R$ 65 milhões, fica na Serra, no Civit 1, em um terreno de 55 mil m² e com 28 mil m² de área bruta locável. A ID Logistics, empresa internacional especializada em e-commerce, fechou o primeiro contrato de locação e vai ficar com 15 mil m². A comercialização do espaço está sendo tocada pela Multi Imóveis. "Trata-se de um setor que está em franco crescimento, principalmente na Grande Vitória. Jonas Zucchi, que fez sua história na indústria e no comércio de rochas ornamentais, olhando para este movimento, resolveu investir e diversificar. Agora em maio a operação será iniciada", disse Anderson Figueira, sócio da Multi Imóveis.
O investimento em galpões logísticos vem crescendo forte no Espírito Santo. A trajetória de expansão ganhou um grande impulso no início da década, depois do acordo que garantiu a concessão dos benefícios fiscais até 2032. De lá para cá, os aportes, tocados por investidores daqui e de fora, avançaram com ainda mais velocidade. Hoje, estão mapeados 700 mil m² em construção - R$ 2 bi em investimentos -, quase tudo na Grande Vitória. Os dados são do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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