Zucchi entra no mercado de galpões em busca de diversificação

Galpão da Zucchi Log, na Serra Crédito: Divulgação/Zucchi Log

A Zucchi Luxury Stones, do empresário Jonas Zucchi, é uma das mais importantes do mercado de exportação de rochas naturais do Brasil. Trinta anos depois de abrir sua beneficiadora de quartzito, mármore e granito, o fundador da Zucchi, de olho na diversificação, resolveu colocar o pé no mercado imobiliário. A opção de investimento foi por um dos segmentos que mais cresce no Espírito Santo: armazéns logísticos. A Zucchi Log começa a operar no mês que vem.

O empreendimento, um investimento de R$ 65 milhões, fica na Serra, no Civit 1, em um terreno de 55 mil m² e com 28 mil m² de área bruta locável. A ID Logistics, empresa internacional especializada em e-commerce, fechou o primeiro contrato de locação e vai ficar com 15 mil m². A comercialização do espaço está sendo tocada pela Multi Imóveis. "Trata-se de um setor que está em franco crescimento, principalmente na Grande Vitória. Jonas Zucchi, que fez sua história na indústria e no comércio de rochas ornamentais, olhando para este movimento, resolveu investir e diversificar. Agora em maio a operação será iniciada", disse Anderson Figueira, sócio da Multi Imóveis.