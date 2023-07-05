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Infraestrutura

TCU julga processo que pode destravar situação da BR 101 no ES

A pedido do Ministério dos Transportes, ministros do Tribunal de Contas da União vão esclarecer regras sobre concessões rodoviárias

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

05 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Interdição na BR 101
Interdição na BR 101, logo depois do posto da PRF, na Serra. Crédito: Carlos Alberto Silva
Está na pauta desta quarta-feira (05) do Tribunal de Contas da União (TCU) o julgamento de uma questão que pode destravar as negociações entre Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes e EcoRodovias, concessionária responsável pela administração do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo.
A pedido do Ministério dos Transportes e do Ministério dos Portos e Aeroportos, os ministros do TCU irão esclarecer algumas diretrizes para prorrogação e relicitação de contratos nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal. É uma consulta acerca da interpretação da Lei 13.448/2017. O processo está sob a relatoria do ministro Vital do Rêgo.
Em julho do ano passado, a EcoRodovias resolveu devolver o trecho capixaba da 101, sob sua administração desde 2013, para o governo federal. A saída prevista em lei é a realização de uma nova licitação. Só que, pela previsão de quem entende do assunto, isso não sairia antes de 2027, o que não agrada a ninguém. Diante do cenário, a ANTT resolveu voltar à mesa de negociação, o que é uma saída alternativa. Para que lá na frente não haja surpresas desagradáveis, foi feita uma consulta ao TCU. É justamente isso que será debatido nesta quarta. A expectativa geral é de que os ministros chancelem, ainda nesta quarta, a alternativa e deixem a negociação andar.
O caso da 101 é tratado como prioridade dentro da ANTT. Se o TCU der um ok nesta quarta, em 15 dias a agência reguladora pretende apresentar sua proposta para a repactuação do contrato da BR 101 junto à EcoRodovias. O caso é acompanhado de perto pelo governo do Estado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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