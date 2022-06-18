Nova concessionária vai ocupar antiga loja da Ford na Leitão da Silva

A antiga loja da Contauto na Leitão da Silva vai dar lugar a uma concessionária da Vitória Motors, do Grupo Águia Branca. Lá serão vendidos veículos das marcas Jeep e RAM. A informação é do CEO da Divisão de Comércio do grupo, Marcelo Tinti
. Até janeiro de 2023 o novo espaço de vendas estará em funcionamento. O projeto executivo está sendo elaborado e em breve as obras de adequação vão começar.
Por anos o local foi ocupado pela concessionária Contauto, que por décadas comercializou veículos da Ford no Espírito Santo. Depois do anúncio da Ford que deixaria de produzir veículos no Brasil e focar no mercado de mais valor agregado, em janeiro do ano passado, a empresa capixaba passou a revender veículos de múltiplas marcas. Nesse processo de mudança, a loja da Leitão da Silva foi fechada.