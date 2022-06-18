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Mercado automotivo

Nova concessionária vai ocupar antiga loja da Ford na Leitão da Silva

Área será ocupada por veículos das marcas Jeep e RAM. Local, que já tem tradição na venda de carros, começa a ser reformado a partir das próximas semanas

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

18 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

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Abdo Filho

Antiga sede da Contauto, Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Antiga sede da Contauto, Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A antiga loja da Contauto na Leitão da Silva vai dar lugar a uma concessionária da Vitória Motors, do Grupo Águia Branca. Lá serão vendidos veículos das marcas Jeep e RAM. A informação é do CEO da Divisão de Comércio do grupo, Marcelo Tinti. Até janeiro de 2023 o novo espaço de vendas estará em funcionamento. O projeto executivo está sendo elaborado e em breve as obras de adequação vão começar.
Por anos o local foi ocupado pela concessionária Contauto, que por décadas comercializou veículos da Ford no Espírito Santo. Depois do anúncio da Ford que deixaria de produzir veículos no Brasil e focar no mercado de mais valor agregado, em janeiro do ano passado, a empresa capixaba passou a revender veículos de múltiplas marcas. Nesse processo de mudança, a loja da Leitão da Silva foi fechada.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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