Nova concessionária vai ocupar antiga loja da Ford na Leitão da Silva

Por anos o local foi ocupado pela concessionária Contauto, que por décadas comercializou veículos da Ford no Espírito Santo. Depois do anúncio da Ford que deixaria de produzir veículos no Brasil e focar no mercado de mais valor agregado, em janeiro do ano passado, a empresa capixaba passou a revender veículos de múltiplas marcas. Nesse processo de mudança, a loja da Leitão da Silva foi fechada.