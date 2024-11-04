Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Maiores empresas do ES: 74% do faturamento está em Vitória e Serra

Dados revelam claramente uma concentração. Das 200 maiores companhias com operação no Espírito Santo, 103 estão sediadas nas duas cidades

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 18:03

Públicado em 

04 nov 2024 às 18:03
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Petrobras
Sede da Petrobras, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um detalhe importante, e histórico, passou quase que incólume na divulgação do Anuário 200 maiores Empresas do Espírito Santo, organizado por IEL (Instituto Euvaldo Lodi) e Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo). Dois municípios, Vitória e Serra, abrigam as empresas responsáveis por 74,07% dos R$ 182,07 bilhões de receita operacional líquida divulgados pelas maiores empresas do Estado (claro, as que divulgam balanço). Sem dúvida uma enorme concentração econômica. As duas cidades, só para ficarmos nessa comparação, respondem por 22% da população capixaba.
É claro que o dado não responde tudo. Por exemplo: a Petrobras, no Espírito Santo, tem sede em Vitória, mas suas operações estão majoritariamente no litoral Sul do Estado. Mas revela claramente uma concentração. Se incluirmos Viana, Vila Velha e Cariacica na conta, chegamos a incríveis 84% do faturamento na Grande Vitória. Das 200 maiores companhias com operação no Espírito Santo, 103 estão sediadas em Vitória e na Serra.
O Norte e o Noroeste capixaba, com Sudene, Zona de Processamento das Exportações de Aracruz e a plataforma logística que está se desenvolvendo na mesma região, tem uma grande margem de desenvolvimento. No Sul, apesar dos grandes projetos logísticos e energéticos, os desafios são maiores. Além disso, tem a questão da interiorização. Historicamente o PIB do Espírito Santo anda mais rápido entre o litoral e a BR 101. Os números do anuário do IEL só reafirmam isto.
Maiores empresas do ES: 74% do faturamento está em Vitória e Serra
Ranking das cidades (receita operacional líquida, em R$):
  1. Vitória: 110,9 bilhões
  2. Serra: 23,8 bi
  3. Viana: 8,2 bi
  4. Anchieta: 7,5 bi
  5. Cariacica: 6,5 bi
  6. Linhares: 5,8 bi
  7. Vila Velha: 3,6 bi
  8. Colatina: 3,6 bi
  9. Cachoeiro: 2,3 bi
  10. Santa Maria de Jetibá: 2,3 bi

Veja Também

Indústria de café solúvel reclama dos atrasos no Porto de Vitória

Centro comercial vai abrir as portas na Serra

Em expansão, Fibrasa faz investimento de R$ 140 milhões nas suas fábricas

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Findes Negócios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados