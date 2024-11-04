Maiores empresas do ES: 74% do faturamento está em Vitória e Serra

É claro que o dado não responde tudo. Por exemplo: a Petrobras, no Espírito Santo, tem sede em Vitória, mas suas operações estão majoritariamente no litoral Sul do Estado. Mas revela claramente uma concentração. Se incluirmos Viana, Vila Velha e Cariacica na conta, chegamos a incríveis 84% do faturamento na Grande Vitória. Das 200 maiores companhias com operação no Espírito Santo, 103 estão sediadas em Vitória e na Serra.

O Norte e o Noroeste capixaba, com Sudene, Zona de Processamento das Exportações de Aracruz e a plataforma logística que está se desenvolvendo na mesma região, tem uma grande margem de desenvolvimento. No Sul, apesar dos grandes projetos logísticos e energéticos, os desafios são maiores. Além disso, tem a questão da interiorização. Historicamente o PIB do Espírito Santo anda mais rápido entre o litoral e a BR 101. Os números do anuário do IEL só reafirmam isto.