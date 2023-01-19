Investidores do ES comemoram desempenho de rede de hospitais veterinários

Reunidos por Nazca e Valor, 50 investidores do Estado, pessoas física e jurídica, aportaram R$ 20 milhões no grupo WeVets, rede de hospitais veterinários que pretende se expandir para todo o Brasil, inclusive Espírito Santo. A receita da empresa, que fechou 2021 em R$ 24,3 milhões, deve bater em R$ 282,4 milhões até o final de 2026. A WeVets é tocada pela gestora de private equity TreeCorp. Para que o negócio decolasse, foram captados R$ 100 milhões. Desse total, R$ 20 milhões vieram de investidores do Espírito Santo.
Fundos de private equity investem em empresas não listadas na bolsa
, normalmente de porte médio, ou seja, com grande potencial de crescimento. Quando entra, o fundo passa a atuar fortemente na gestão, ampliando o faturamento e as margens das empresas. O fundo lucra ao vender a parte que lhe pertence do negócio – depois de contribuir para sua valorização.
Esse tipo de investimento ganhou (e segue ganhando) muito espaço no mercado de capitais brasileiro nos últimos anos, principalmente entre 2018 e 2021, quando as taxas de juros estavam em patamares muito baixos, os menores da história do país. Animadas com os bons resultados, Valor e Nazca planejam lançar o Nazca/Valor II muito em breve.