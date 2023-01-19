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Mercado de capitais

Investidores do ES comemoram desempenho de rede de hospitais veterinários

Cinquenta investidores do Espírito Santo colocaram R$ 20 milhões no grupo WeVets, rede de hospitais veterinários que pretende se expandir para todo o Brasil

Públicado em 

19 jan 2023 às 17:36
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - tempo
Crédito: Carlos Alberto
A Valor Investimentos e a Nazca, duas das principais casas de investimentos do Espírito Santo, iniciaram o ano comemorando os bons resultados do Fundo de Investimento Multimercado Nazca/Valor I, gerido pela VGR. Via fato relevante, o BTG Pactual, administrador do ativo, comunicou ao mercado que o fundo, no último ano, teve uma valorização de patrimônio de 51,36% (a avaliação foi feita pela assessoria independente B2R). O bom resultado se deve ao aporte feito na TreeCorp Saúde Animal.
Reunidos por Nazca e Valor, 50 investidores do Estado, pessoas física e jurídica, aportaram R$ 20 milhões no grupo WeVets, rede de hospitais veterinários que pretende se expandir para todo o Brasil, inclusive Espírito Santo. A receita da empresa, que fechou 2021 em R$ 24,3 milhões, deve bater em R$ 282,4 milhões até o final de 2026. A WeVets é tocada pela gestora de private equity TreeCorp. Para que o negócio decolasse, foram captados R$ 100 milhões. Desse total, R$ 20 milhões vieram de investidores do Espírito Santo.
Fundos de private equity investem em empresas não listadas na bolsa, normalmente de porte médio, ou seja, com grande potencial de crescimento. Quando entra, o fundo passa a atuar fortemente na gestão, ampliando o faturamento e as margens das empresas. O fundo lucra ao vender a parte que lhe pertence do negócio – depois de contribuir para sua valorização.
Esse tipo de investimento ganhou (e segue ganhando) muito espaço no mercado de capitais brasileiro nos últimos anos, principalmente entre 2018 e 2021, quando as taxas de juros estavam em patamares muito baixos, os menores da história do país. Animadas com os bons resultados, Valor e Nazca planejam lançar o Nazca/Valor II muito em breve.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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