Investidores do ES comemoram desempenho de rede de hospitais veterinários

Reunidos por Nazca e Valor, 50 investidores do Estado, pessoas física e jurídica, aportaram R$ 20 milhões no grupo WeVets, rede de hospitais veterinários que pretende se expandir para todo o Brasil, inclusive Espírito Santo. A receita da empresa, que fechou 2021 em R$ 24,3 milhões, deve bater em R$ 282,4 milhões até o final de 2026. A WeVets é tocada pela gestora de private equity TreeCorp. Para que o negócio decolasse, foram captados R$ 100 milhões. Desse total, R$ 20 milhões vieram de investidores do Espírito Santo.