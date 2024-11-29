Grupo Lamoia, dono das Paletitas, vai abrir mais 200 lojas

"Em 2023, foram 15 novas lojas. Este ano, vamos fechar com cerca de 60 lojas e a meta para 2025 é de 200. Hoje, trabalhamos apenas com licenciamento das marcas para as lojas, a partir de agora, teremos o formato de franquia direcionado às novas marcas", disse Wanderson Lamoia, fundador do grupo.

Para dar conta da expansão dos pontos de venda, claro, precisa haver uma contrapartida na linha de produção. Estão sendo aportados R$ 8 milhões na fábrica de Piúma, com a instalação de três novas máquinas, que ampliarão a capacidade e o leque de produtos. "Estamos instalando em Piúma equipamentos de última geração que irão proporcionar avanços do grupo, do ponto de vista de inovação e de crescimento. Em 2024, foram 568 testes de produtos feitos, que culminaram, até agora, em 56 novos sabores. Nossa meta é realizar um teste por dia, fechando quatro novidades por mês”, assinalou Lamoia.