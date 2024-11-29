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Expansão

Grupo Lamoia, dono das Paletitas, vai abrir mais 200 lojas

Para dar conta da distribuição de sorvetes, picolés e demais produtos, será inaugurado um centro de distribuição em São Paulo e a fábrica, em Piúma, está recebendo investimentos

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 17:38

Públicado em 

29 nov 2024 às 17:38
Abdo Filho

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Abdo Filho

Linha de produção de sorvetes do Grupo Lamoia, em Piúma
Linha de produção de sorvetes do Grupo Lamoia, em Piúma Crédito: Divulgação/Grupo Lamoia
O Grupo Lamoia, de Piúma, Sul do Espírito Santo, dono de marcas como Paletitas, Luigi e Real Gelato, segue em forte expansão - de produção e de pontos de venda. Em 2025, o objetivo é abrir 200 lojas pelo país. Para dar conta da distribuição de sorvetes, picolés e demais produtos, será inaugurado um centro de distribuição em São Paulo.
"Em 2023, foram 15 novas lojas. Este ano, vamos fechar com cerca de 60 lojas e a meta para 2025 é de 200. Hoje, trabalhamos apenas com licenciamento das marcas para as lojas, a partir de agora, teremos o formato de franquia direcionado às novas marcas", disse Wanderson Lamoia, fundador do grupo.
Para dar conta da expansão dos pontos de venda, claro, precisa haver uma contrapartida na linha de produção. Estão sendo aportados R$ 8 milhões na fábrica de Piúma, com a instalação de três novas máquinas, que ampliarão a capacidade e o leque de produtos. "Estamos instalando em Piúma equipamentos de última geração que irão proporcionar avanços do grupo, do ponto de vista de inovação e de crescimento. Em 2024, foram 568 testes de produtos feitos, que culminaram, até agora, em 56 novos sabores. Nossa meta é realizar um teste por dia, fechando quatro novidades por mês”, assinalou Lamoia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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