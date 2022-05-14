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Pelos ares

Em maio: oferta de assentos em aeronaves volta ao normal em Vitória

Números mostram que que as companhias aéreas, após dois anos bem sofridos, apostam numa recuperação gradual de malha

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 04:30

Públicado em 

14 mai 2022 às 04:30
Abdo Filho

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Abdo Filho

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória
Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O mês de maio ainda está na metade, mas já merece destaque. A oferta de assentos em aeronaves, no Aeroporto de Vitória, está exatamente no mesmo nível de maio de 2019, o último maio antes do início da pandemia. O quanto disso será ocupado, é preciso aguardar o término do mês, mas já mostra que as companhias, após dois anos bem sofridos, apostam numa recuperação.
Para a Zurich Airport, concessionária do Aeroporto, o dado merece mesmo ser comemorado. Além do que pode ser um indicativo de que estamos entrando no pós-pandemia, mostra apetite do consumidor, apesar das passagens mais caras e demais dificuldades econômicas.
Mesmo com um maio alvissareiro, a companhia mantém sua previsão para Vitória: recuperar, em 2022, 80% da oferta de assentos em relação ao ano de 2019.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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