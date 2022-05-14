Em maio: oferta de assentos em aeronaves volta ao normal em Vitória

O mês de maio ainda está na metade, mas já merece destaque. A oferta de assentos em aeronaves, no Aeroporto de Vitória
, está exatamente no mesmo nível de maio de 2019, o último maio antes do início da pandemia. O quanto disso será ocupado, é preciso aguardar o término do mês, mas já mostra que as companhias, após dois anos bem sofridos, apostam numa recuperação.
Para a Zurich Airport, concessionária do Aeroporto, o dado merece mesmo ser comemorado. Além do que pode ser um indicativo de que estamos entrando no pós-pandemia, mostra apetite do consumidor, apesar das passagens mais caras e demais dificuldades econômicas.
Mesmo com um maio alvissareiro, a companhia mantém sua previsão para Vitória: recuperar, em 2022, 80% da oferta de assentos em relação ao ano de 2019.