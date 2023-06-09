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Negócios

Cartão de benefícios: capixaba Le Card tem forte início de ano

Entre janeiro e abril, o número de cartões emitidos avançou 55% - 88 mil ao todo. O fechamento de contratos com empresas privadas puxou a fila: expansão de 77%

Públicado em 

09 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A Le Card, empresa capixaba administradora de cartões de benefícios, fechou o primeiro quadrimestre de 2023 com um desempenho muito forte tanto na atração de novos clientes como no faturamento. Entre janeiro e abril, o número de cartões emitidos avançou 55% - 88 mil ao todo. O fechamento de contratos com empresas privadas puxou a fila: expansão de 77% em relação ao mesmo período de 2022.
Por conta da boa performance, a expectativa do CEO da Le Card, Erly Vieira, é fechar o semestre com faturamento de R$ 350 milhões, 62,5% do registrado durante todo o ano de 2022 - R$ 560 milhões.
Nos próximos meses a companhia deve fechar dois importantes contratos com os governos de Mato Grosso e Roraima, incorporando quase 100 mil novos clientes à plataforma Le Card. Serão mais de 60 mil cartões no contrato a ser fechado com Mato Grosso e 33 mil no acordo com o Estado de Roraima. 
Pagamento com cartão de crédito
Pagamento com cartão de crédito Crédito: Freepik

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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