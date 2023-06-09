Cartão de benefícios: capixaba Le Card tem forte início de ano

A Le Card, empresa capixaba administradora de cartões de benefícios,
fechou o primeiro quadrimestre de 2023 com um desempenho muito forte tanto na atração de novos clientes como no faturamento. Entre janeiro e abril, o número de cartões emitidos avançou 55% - 88 mil ao todo. O fechamento de contratos com empresas privadas puxou a fila: expansão de 77% em relação ao mesmo período de 2022.
Por conta da boa performance, a expectativa do CEO da Le Card, Erly Vieira, é fechar o semestre com faturamento de R$ 350 milhões, 62,5% do registrado durante todo o ano de 2022 - R$ 560 milhões.
Nos próximos meses a companhia deve fechar dois importantes contratos com os governos de Mato Grosso e Roraima, incorporando quase 100 mil novos clientes à plataforma Le Card. Serão mais de 60 mil cartões no contrato a ser fechado com Mato Grosso e 33 mil no acordo com o Estado de Roraima.