A opinião de Paulo Guedes sobre a situação fiscal do Brasil

"Não me surpreende em nada, já estava dado. Tudo começou já na transição (do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula, no final de 2022), quando foi aprovada aquela PEC da Transição (pelo Congresso Nacional), permitindo a ampliação dos gastos do governo federal em cerca de R$ 200 bilhões já no orçamento de 2023. Depois disso, no decorrer de 2023 e 2024, a ampliação das despesas continuou muito acelerada. Nunca vimos algo assim. Você sabe bem onde isso vai dar. Nós sabemos, o mercado sabe, basta ver onde está o dólar e a taxa de juros. Não tem como dar certo", assinalou.