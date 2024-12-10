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Economia

A opinião de Paulo Guedes sobre a situação fiscal do Brasil

Ministro da Fazenda durante o governo Jair Bolsonaro, Guedes esteve, nesta terça-feira (10), em Vitória para o lançamento de uma escola de negócios

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 15:57

Públicado em 

10 dez 2024 às 15:57
Abdo Filho

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Abdo Filho

Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda, fala em evento da UVV, em Vitória
Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda, fala em evento da UVV, em Vitória Crédito: Divulgação/UVV
O ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes esteve, nesta terça-feira (10), em Vitória. No auditório do UVV Highline, na Enseada do Suá, ele falou para uma plateia de empresários e executivos. Durante a palestra ele não tocou no tema fiscal, que vem agitando o mercado brasileiro nas últimas semanas. Entretanto, após a sua fala, quando questionado por um empresário que reclamou dos juros, embora tenha sido bastante sucinto, não se esquivou.
"Não me surpreende em nada, já estava dado. Tudo começou já na transição (do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula, no final de 2022), quando foi aprovada aquela PEC da Transição (pelo Congresso Nacional), permitindo a ampliação dos gastos do governo federal em cerca de R$ 200 bilhões já no orçamento de 2023. Depois disso, no decorrer de 2023 e 2024, a ampliação das despesas continuou muito acelerada. Nunca vimos algo assim. Você sabe bem onde isso vai dar. Nós sabemos, o mercado sabe, basta ver onde está o dólar e a taxa de juros. Não tem como dar certo", assinalou.
O ex-ministro veio para o lançamento da Vivens Business School, escola de negócios focada na economia verde. A UVV é parceira do projeto. O ex-ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite (2021 e 2022) é sócio de Guedes na Vivens e também veio para o evento.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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