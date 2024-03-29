Véspera de Páscoa pode ser com chuva em todas as cidades do ES

Os 78 municípios capixabas estão englobados no aviso para chuva do Inmet Crédito: Inmet

Às vésperas da Páscoa e com as temperaturas altas, o Espírito Santo recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) para chuvas intensas. O aviso, emitido nesta sexta-feira (29), vale até às 10h deste sábado (30).

No Estado pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h. Apesar disso, o Inmet informou que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado, a passagem de um sistema frontal pela costa capixaba causa um aumento da instabilidade no Espírito Santo.

Previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde nas regiões Sul, Serrana e no sul da região Noroeste, e chega na Grande Vitória à noite. Nas outras áreas do Estado, as nuvens aumentam, mas não deve chover. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possíveis de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.