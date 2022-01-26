Tempo fecha e previsão é de chuva para o ES nesta quarta (26)

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A previsão é de céu com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove entre a madrugada e manhã nas regiões Nordeste, Grande Vitória e Litoral Sul, com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Nas demais áreas, as nuvens aumentam ao logo do dia, devido à combinação entre calor e umidade do ar, provocando pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.