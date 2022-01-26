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Trégua no calorão?

Tempo fecha e previsão é de chuva para o ES nesta quarta (26)

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pode chover em todo o Estado no decorrer do dia

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 09:35

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jan 2022 às 09:35
A quarta-feira (26) começou com o céu nublado em muitas regiões do Espírito Santo, como mostra o vídeo acima feito na Terceira Ponte pela manhã. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pode chover em todo o Estado durante o dia.
A previsão é de céu com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove entre a madrugada e manhã nas regiões Nordeste, Grande Vitória e Litoral Sul, com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Nas demais áreas, as nuvens aumentam ao logo do dia, devido à combinação entre calor e umidade do ar, provocando pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.
Para saber a previsão completa para o último fim de semana de janeiro clique aqui.

Tempo fechado em Vila Velha

TEMPERATURAS

  • Na Grande Vitória, chuva rápida no início da manhã, com aberturas de nuvens nos demais horários.
    Temperatura mínima de 21°C e máxima de 32°C.
    Vitória: mínima de 22°C e máxima de 32°C.
  • Na Região Sul, sol e variação de nuvens. Chove rápido em alguns momentos.
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21°C e máxima de 35°C.
    Nas áreas altas: mínima de 17°C e máxima de 28°C.
  • Na Região Serrana, aumento de nuvens, com pancadas de chuva principalmente à tarde.
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C.
    Nas áreas altas: mínima de 15°C e máxima de 29°C.
  • Na Região Norte, aumento de nuvens, com pancadas de chuva principalmente a tarde.
    Temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C.
  • Na Região Noroeste, sol entre nuvens e chuva esparsa no início da manhã.
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21°C e máxima de 35°C.
    Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20°C e máxima de 33°C.
  • Na Região Nordeste, aumento de nuvens, com pancadas de chuva principalmente à tarde.
    Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Tempo chuvoso no ES na manhã de quarta (26/01)

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