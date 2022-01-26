Último fim de semana de janeiro deve ser de chuva em parte do ES
Mês de férias para muita gente, janeiro pode terminar com chuva no Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que deve chover em algumas regiões do Estado neste fim de semana.
A sexta-feira (28) será com sol e variação de nuvens. Chove a partir da tarde na Região Sul e no Oeste-Serrano. Não há previsão de chuva nas demais regiões. Nas áreas menos elevadas da Região Sul, os termômetros podem chegar na casa dos 39 °C.
O sábado (29) terá algumas aberturas de sol em todo o Estado. Chove rápido pela manhã nas regiões Nordeste, Norte e Grande Vitória. Nas demais áreas, o aumento de nuvens no decorrer do dia provoca chuva rápida a partir da tarde.
No domingo (30), o sol aparece entre nuvens. Na regiões Sul e Serrana, o aumento de nuvens ao longo do dia provoca pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas, não há previsão de chuva.
MAIS CALOR EM FEVEREIRO
Ainda segundo o Incaper, até o momento, a tendência para fevereiro aponta para condições dentro da climatologia do mês. As temperaturas seguem elevadas e o volume de chuva menor, comparado com os demais meses do verão e visto como normal para este período do ano.