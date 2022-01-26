Tempo nublado na Praia de Itaparica, Vila Velha, na manhã de quarta (26/01) Crédito: Laila Magesk

Your browser does not support the audio element. Último fim de semana de janeiro deve ser de chuva em parte do ES

A sexta-feira (28) será com sol e variação de nuvens. Chove a partir da tarde na Região Sul e no Oeste-Serrano. Não há previsão de chuva nas demais regiões. Nas áreas menos elevadas da Região Sul, os termômetros podem chegar na casa dos 39 °C.

O sábado (29) terá algumas aberturas de sol em todo o Estado. Chove rápido pela manhã nas regiões Nordeste, Norte e Grande Vitória. Nas demais áreas, o aumento de nuvens no decorrer do dia provoca chuva rápida a partir da tarde.

Tempo nublado na Praia de Itaparica, Vila Velha, na manhã de quarta (26/01) Crédito: Laila Magesk

No domingo (30), o sol aparece entre nuvens. Na regiões Sul e Serrana, o aumento de nuvens ao longo do dia provoca pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas, não há previsão de chuva.

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