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Verão capixaba

Tempo muda e previsão é de chuva para o ES na terça (25)

De acordo com o Incaper, o sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jan 2022 às 13:03

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 13:03

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Tempo muda e chove em todo o Espírito Santo na terça (25) Crédito: Vitor Jubini
O sol que tem marcado o verão capixaba deve dar uma trégua nesta terça-feira (25). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), deve chover em todo o Espírito Santo. Em outros dias da semana também há possibilidade de chuva. Confira abaixo a previsão do tempo completa.
Nesta segunda-feira (24), o sol fica entre nuvens e chove de forma espalhada nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. No Nordeste capixaba e na Grande Vitória, chove apenas no início da manhã e o sol predomina nos demais horários. Nas outras regiões, não há expectativa de chuva.
Na terça-feira (25), as condições climáticas mudam em todo o Estado. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões.
A quarta-feira (26) será com sol e variação de nuvens. Chove entre a madrugada e a manhã, nas regiões Nordeste, Grande Vitória e Litoral Sul, com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Nas demais áreas, o avanço da umidade marítima, provoca chuva em alguns momentos do dia.
Quinta-feira (27), o sol fica entre muitas nuvens e chove rapidamente no início do dia nas regiões Norte, Nordeste, Grande Vitória e Noroeste. As demais regiões do Estado não têm previsão de chuva.
A sexta-feira (28) será com sol e variação de nuvens em todo o Estado. Chove a partir da tarde, no Extremo Norte, na Região Sul e Sul-Serrano. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.

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