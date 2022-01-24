Tempo muda e previsão é de chuva para o ES na terça (25)

Tempo muda e chove em todo o Espírito Santo na terça (25) Crédito: Vitor Jubini

Nesta segunda-feira (24), o sol fica entre nuvens e chove de forma espalhada nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. No Nordeste capixaba e na Grande Vitória, chove apenas no início da manhã e o sol predomina nos demais horários. Nas outras regiões, não há expectativa de chuva.

Na terça-feira (25), as condições climáticas mudam em todo o Estado. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões.

A quarta-feira (26) será com sol e variação de nuvens. Chove entre a madrugada e a manhã, nas regiões Nordeste, Grande Vitória e Litoral Sul, com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Nas demais áreas, o avanço da umidade marítima, provoca chuva em alguns momentos do dia.

Quinta-feira (27), o sol fica entre muitas nuvens e chove rapidamente no início do dia nas regiões Norte, Nordeste, Grande Vitória e Noroeste. As demais regiões do Estado não têm previsão de chuva.