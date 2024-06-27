Temperatura vai cair no ES devido à 1ª onda de frio do inverno no Brasil

A chegada de uma forte frente fria no próximo final de semana, o último de junho de 2024, promete provocar uma queda na temperatura em várias regiões do Brasil . No Espírito Santo , a previsão é que o frio seja menos persistente, mas ainda assim o Estado aparece no mapa publicado pela empresa de meteorologia Climatempo

De acordo com o órgão, essa será a primeira queda acentuada de temperatura do inverno de 2024. A onda de frio é prevista para o período entre sexta-feira, dia 28 de junho, e a próxima terça-feira, 2 de julho, segundo a empresa Climatempo.

Primeira onda de frio do inverno no Brasil atinge parte do ES Crédito: Climatempo

Nas áreas em azul-claro do mapa, como o Espírito Santo, a queda na temperatura não será tão expressiva, mas entre a faixa leste do Acre e o sul do Espírito Santo, as temperaturas também ficarão reduzidas em comparação aos últimos dias.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), na sexta-feira (28) o dia começa com muitas nuvens e chuvisco fraco e rápido, entre a madrugada e manhã, no litoral Sul, Grande Vitória, região Norte e Nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado no começo do dia, mas sem previsão de chuva.

Previsão para o fim de semana

No sábado (29), devido aos ventos costeiros oriundos de um sistema de alta pressão atmosférica, o tempo segue com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Na Região Serrana, nas áreas mais altas, a temperatura mínima pode bater os 12 °C.

No domingo (30), o dia começa com sol entre nuvens, e sem chuva. Mas, com os ventos que sopram do Sul, há aumento de nebulosidade e chuva rápida entre a noite e madrugada, no litoral Sul, Grande Vitória, Nordeste e Norte capixaba. Nas regiões Sul Caparaó e Noroeste, céu nublado, mas sem previsão de chuva.