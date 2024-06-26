Frente fria, tempo instável e chuva no ES: veja previsão

Uma frente fria que avança pela costa da região Sudeste chegou na terça-feira (25) ao Espírito Santo com previsão de chuva isolada e fraca no litoral capixaba, segundo a Climatempo.
Nesta quarta (26), o fenômeno atmosférico se afasta para alto-mar, mas a passagem dele ainda deixa o tempo instável em algumas regiões, de acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural).
- Pequenas áreas de instabilidade se formam sobre as regiões Serrana e Litorânea nesta quarta-feira (26). Ao longo do dia, a frente fria se afasta.
- Na quinta-feira (27), o tempo começa com sol, mas devido à passagem da frente fria pelo mar, as nuvens aumentam, com previsão de chuva rápida no período entre a noite e madrugada. Essa previsão vale para as regiões Sul, Grande Vitória, Nordeste e Norte.
- Já na sexta-feira (28), o dia deve começar com muitas nuvens e chuvisco rápido entre a manhã no litoral Sul, Grande Vitória, região Norte e Nordeste, com abertura de nuvens durante o dia. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado pela manhã, mas sem previsão de chuva.